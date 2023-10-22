ABD’ye ait RQ-4B Global Hawk İHA’sı, Karadeniz'de alarm verdi

Uçuş takip sitesi Flightradar24 'ün verilerine göre, Karadeniz hava sahasında seyreden ABD’ye ait bir RQ-4B Global Hawk stratejik insansız hava aracı (İHA) üsle bağlantı kaybı alarmı verdi.

İletişim kaybı anlamına gelen 7600 kodlu sinyali göndermesinin ardından Global Hawk, Kırım'dan uzaklaşarak Sicilya'ya doğru hareket etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Amerikan insansız hava araçlarının kalıcı olarak konuşlandığı NATO hava üssü Sigonella, Sicilya'da bulunuyor.

Amerikan keşif dronları Karadeniz üzerinde düzenli olarak görülüyor.