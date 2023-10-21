Son dakika... Irak'ta ABD askeri üssüne saldırı
Son dakika haberi... Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Askeri Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi.
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar sonrası Irak’taki ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere saldırılar artmaya başladı.
Irak’ın Anbar kentinde ABD askerlerinin bulunduğu üsse yeni bir saldırı düzenlendi.
Irak güvenlik kaynakları, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne roketli saldırı düzenlendiğini açıkladı.
IRAK’TAKİ İSLAMİ DİRENİŞ ÖRGÜTÜ ÜSTLENDİ
Saldırı sonucu can kaybı ve maddi hasara ilişkin bilgi verilmedi. Söz konusu saldırının sorumluluğunu Irak’taki İslami Direniş Örgütü üstlendi.
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