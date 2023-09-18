Çin'den Rusya'ya tarihi ziyaret

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in Ukrayna savaşında Rusya'ya destek verdiği tartışmaları sürerken, 4 günlük bir ziyaret için başkent Moskova'ya geldi.

İHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 16:28
Çin'den Rusya'ya tarihi ziyaret
Abone Ol google-news

Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'ya destek iddialarını kabul etmeyen Çin'den Rusya'ya dikkat çeken bir ziyaret geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başta Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere bölgesel ve güvenlik konularını ele almak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Çinli Bakan, 4 günlük Moskova ziyareti kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek. Ana gündem maddesinin Ukrayna olacağı görüşmede ayrıca NATO'nun genişlemesi, Asya-Pasifik bölgesindeki altyapı konularının ele alınması bekleniyor.

Ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında çıkardığı tutuklama kararı bulunan Putin'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşebileceği kaydedilmiş ancak zamanı açıklanmamıştı.

ÇİN'İN SAVAŞTA RUSYA'YI DESTEKLEDİĞİ İDDİASI

ABD, Rusya-Ukrayna savaşında Çin'i, savaşın başından bu yana Rusya'ya ekonomik ve teknolojik olarak destek vermekle suçlamıştı. ABD istihbaratı, Temmuz ayında yayınladığı raporda, "Pekin yönetimi, Rusya için batı yaptırımları ve ihracat kontrollerinin etkisini azaltan çeşitli ekonomik destek mekanizmaları arayışında" ifadelerine yer vermişti. Çin ise bu tür iddiaları reddederek, savaşta "objektif" olduğunu savunuyor.


Player Alanı
Çin Rusya Dışişleri Bakanı ziyaret

İlgili Haberler

Çinli Alibaba'dan Türkiye'ye dev yatırım

Çinli Alibaba'dan Türkiye'ye dev yatırım
Çin'i ziyaret ettiğini bildirdi: İlişkilerde yeni ve görkemli bir aşamaya geçtik

Çin'i ziyaret ettiğini bildirdi: İlişkilerde yeni ve görkemli bir aşamaya geçtik

En Çok Okunan Haberler