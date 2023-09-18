Çin'den Rusya'ya tarihi ziyaret

Yayınlanma: 18.09.2023 - 16:28

Güncelleme: 18.09.2023 - 16:28

Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'ya destek iddialarını kabul etmeyen Çin'den Rusya'ya dikkat çeken bir ziyaret geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başta Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere bölgesel ve güvenlik konularını ele almak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Çinli Bakan, 4 günlük Moskova ziyareti kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek. Ana gündem maddesinin Ukrayna olacağı görüşmede ayrıca NATO'nun genişlemesi, Asya-Pasifik bölgesindeki altyapı konularının ele alınması bekleniyor.

Ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında çıkardığı tutuklama kararı bulunan Putin'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşebileceği kaydedilmiş ancak zamanı açıklanmamıştı.



ÇİN'İN SAVAŞTA RUSYA'YI DESTEKLEDİĞİ İDDİASI

ABD, Rusya-Ukrayna savaşında Çin'i, savaşın başından bu yana Rusya'ya ekonomik ve teknolojik olarak destek vermekle suçlamıştı. ABD istihbaratı, Temmuz ayında yayınladığı raporda, "Pekin yönetimi, Rusya için batı yaptırımları ve ihracat kontrollerinin etkisini azaltan çeşitli ekonomik destek mekanizmaları arayışında" ifadelerine yer vermişti. Çin ise bu tür iddiaları reddederek, savaşta "objektif" olduğunu savunuyor.

