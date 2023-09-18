Çinli Alibaba'dan Türkiye'ye dev yatırım

Çinli e-ticaret devi Alibaba, Türkiye'ye iki milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Reuters
Yayınlanma: 18.09.2023 - 10:36
Çinli Alibaba'dan Türkiye'ye dev yatırım
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Çinli e-ticaret devi ve Trendyol'un ana ortağı olan Alibaba Grubu, Türkiye'ye iki milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Alibaba Grup Başkanı Michael Evans, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Evans, açıklamaya göre, "Türkiye'ye gelecek dönemde 2 milyar dolarlık yatırım planlarını olduğunu" ifade etti. 

Açıklamada yatırımın Trendyol'un devam eden Ankara'daki veri ve lojistik merkezi ile İstanbul Havalimanı'ndaki ihracat operasyon merkezini kapsadığı ifade edildi.

Evans, Trendyol aracılığı ile bugüne kadar Türkiye'ye 1.4 milyar dolar yatırım yaptıklarını belirtti.


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