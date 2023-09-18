Çinli Alibaba'dan Türkiye'ye dev yatırım
Çinli e-ticaret devi Alibaba, Türkiye'ye iki milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.
Çinli e-ticaret devi ve Trendyol'un ana ortağı olan Alibaba Grubu, Türkiye'ye iki milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Alibaba Grup Başkanı Michael Evans, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.
Evans, açıklamaya göre, "Türkiye'ye gelecek dönemde 2 milyar dolarlık yatırım planlarını olduğunu" ifade etti.
Açıklamada yatırımın Trendyol'un devam eden Ankara'daki veri ve lojistik merkezi ile İstanbul Havalimanı'ndaki ihracat operasyon merkezini kapsadığı ifade edildi.
Evans, Trendyol aracılığı ile bugüne kadar Türkiye'ye 1.4 milyar dolar yatırım yaptıklarını belirtti.
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