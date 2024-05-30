Çin'den savunma sanayi adımı: İhracat kontrolü getirdi

Çin, askeri amaçlı kullanılabilecek bazı sanayi ürünleri ve kritik teknolojilerin ihracatına kontrol uygulayacağını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 16:09
Çin'den savunma sanayi adımı: İhracat kontrolü getirdi
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Çin Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel İdaresi ve Merkezi Askeri Komisyonun Donanım Geliştirme Dairesi, ihracat kontrollerine ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeyle, hava araçları motor ve parçaları, gaz türbinleri ve kurşun geçirmez zırhların yapımında kullanılan polietilen liflerin ihracatının kontrol edileceği belirtildi.

Bu araç ve malzemelerin ihracatının izne tabi kılınacağı kaydedilen açıklamada, düzenlemenin, herhangi bir ülkeyi veya bölgeyi hedef almadığı, ulusal güvenlik ile çıkarları korumayı ve uluslararası yayılmanın önlenmesi düzenlemelerine uyumu amaçladığı vurgulandı.

Çin gümrük verilerine göre, 2024'ün ilk 4 ayında Çin'den hava ve uzay araçları üretiminde kullanılan parça ve araçları en fazla ithal eden ülkeler, sırasıyla ABD, Vietnam ve Singapur oldu.

Aynı dönemde, savaş gemilerinde ve tank gibi büyük harp araçlarında kullanılabilen gaz türbinlerini en çok ithal eden ülkeler de sırasıyla ABD, Hindistan ve Vietnam idi.

Kurşun geçirmez başlıklar, yelekler, zırhlar, kalıplar ve plakaların yapımında kullanılan çok yüksek mol kütleli polietilen lifleri ise en fazla sırasıyla Brezilya, Vietnam, ABD ve İsrail'e ihraç edildi.

Çin'in ihracat kontrolü kararının, ABD'nin bazı kritik teknolojilerin Çin'e ihracatına kısıtlamalar getirdiği ve Pekin yönetiminin, Washington ile Avrupa'nın "Rusya'ya askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünleri sağlayarak Ukrayna Savaşı'nda yararlanacağı savunma sanayisi temeline destek olmaması" yönündeki telkinleriyle karşılaştığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti.


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