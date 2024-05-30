Rusya'dan Batılı ülkelere suçlama: Savaşı sürdürmesi için kışkırtıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna'yı savaşı sürdürmesi konusunda kışkırttığını belirterek, "Bu ülkeler, Rusya ile savaşı gerçek ve mecazi anlamda sürdürme niyetindeler" dedi.

AA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 14:16
Rusya'dan Batılı ülkelere suçlama: Savaşı sürdürmesi için kışkırtıyor
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna ile ilgili yaklaşımına değinen Peskov, şunları kaydetti:

"Başta ABD olmak üzere NATO'ya üye ülkeler ve diğer Avrupa ülkeleri, son günlerde gerginliğin artması eğilimine yöneldiler. Onlar bunu bilinçli şekilde yapıyorlar. Çok sayıda askeri söylem içerikli açıklama yapılıyor. Bu gerginliğin yeni bir seviyesini kışkırtmaktan başka bir şey değil. Onlar, Ukrayna'nın anlamsız savaşı sürdürmesini kışkırtmak için mümkün olan her şeyi yapıyorlar. Bu ülkeler, Rusya ile savaşı gerçek ve mecazi anlamda sürdürme niyetindeler."

Bunun sonuçlarının olacağını belirten Peskov, "Bu, gerilimi artırma yolundan giden ülkelerin çıkarlarına büyük zarar verecek" ifadesini kullandı.

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore'yi ziyarete hazırlandığını da aktardı.


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