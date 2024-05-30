İç Anadolu ve Orta Karadeniz için 'kuvvetli sağanak' uyarısı

İç Anadolu ve Orta Karadeniz bölgesindeki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

AA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 15:17
İç Anadolu ve Orta Karadeniz için 'kuvvetli sağanak' uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Kayseri, Niğde, Sivas, Çankırı, Çorum ve Yozgat çevreleriyle Kastamonu'nun güneyi, Tokat'ın batısı, Ankara'nın bazı ilçeleri ve Kırıkkale'nin kuzeyinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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