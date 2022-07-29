Çin'den üç ülkeye çağrı: Nükleer denizaltı iş birliğini iptal edin

29 Temmuz 2022 Cuma, 10:15

Çin; ABD, İngiltere ve Avustralya'yı bölgesel ve küresel anlamda barış ve güvenliğe zarar vermemek için, bölge ülkelerinin iradesine saygı gösterip nükleer denizaltı konusunda işbirliği yapma kararını iptal etmeye çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, söz konusu üç ülkenin, nükleer denizaltı işbirliğini savunmak amacıyla Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) 10. Gözden Geçirme Konferansı'na ilgili çalışma belgesini sunduğunu belirtti.

Zhao Lijian, üç ülke arasındaki nükleer denizaltılara ilişkin işbirliğinin, uluslararası toplumda ciddi kaygılara yol açtığını kaydederek, Çin tarafının bu işbirliğine karşı olduğunu birçok defa dile getirdiğini ve Aralık 2021'deki NPT'nin 10. Gözden Geçirme Konferansı'na bir çalışma belgesi sunduğunu hatırlattı.

Zhao, Endonezya'nın da, nükleer enerjiyle çalışan denizaltılara ilişkin işbirliğinden kaynaklanan nükleer silahlanma riskleriyle ilgili birçok kaygıyı ortaya koyarak, 10. Gözden Geçirme Konferansı'na bir çalışma belgesi sunduğunun, Çin tarafının bunu not ettiğini belirtti.

Zhao, üç ülkenin de ilgili tarafların endişelerini henüz kabul edip ilgilenmediğini belirterek, üç ülke konuyu nasıl savunursa savunsun, üçlü işbirliğinin ciddi nükleer silahlanma risklerine sahip olduğu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) amacını ihlal ettiği yönündeki temel gerçeği değiştiremeyeceğini bildirdi.

Zhao ayrıca, uluslararası toplumda nükleer denizaltı güç reaktörlerine ilişkin güvenlik düzenlemesinde büyük farklılıklar olduğunu kaydederek, ilgili güvenlik düzenlemesinin emsal teşkil edeceğini ve UAEA'nın tüm üye devletlerinin, ilgili ülkeler tarafından tartışılması ve kararlaştırılması gereken çıkarlarını kapsayacağını vurguladı.