Çin'den uyarı: 'Soğuk Savaş zihniyetine geri dönülmemeli'
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya-Pasifik bölgesindeki gerilim konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
ABD, Britanya ve Avustralya’nın, Asya-Pasifik bölgesinde yeni bir güvenlik ittifakına imza atmasının ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bölgedeki gerilimin ‘Soğuk Savaş’ zihniyetine dönüşmesine izin verilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Yeni Zelanda’nın sanal formatta ev sahipliği yaptığı Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi’nde bir konuşma gerçekleştiren Şi Cinping, bölgedeki ideolojik veya jeopolitik hatlar üzerinde sınırlar çizme girişimlerinin başarısız olacağını söylerken Asya-Pasifik bölgesinin, Soğuk Savaş dönemindeki çatışma ve bölünmeye tekrar geri dönmemesi gerektiğini ifade etti.
Çinli lider, bölgedeki en acil görevin pandemi ile mücadele etmek olduğunu ve pandeminin gölgesinden bir an önce çıkmak için topyekün çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
ABD, Britanya ve Avustralya’nın eylül ayında ‘AUKUS’ adı altında kurduğu yeni güvenlik ittifakına göre, bu üç ülke, nükleer denizaltı teknolojisini birbirleriyle paylaşabilecek.
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