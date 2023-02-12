Çin'e ait donanma gemisi Japon kara sularına girdi

Japon hükümeti, Çin'e ait donanma gözlem gemisinin Japonya'nın güneydeki kara sularına girdiğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 10:24
Çin'e ait donanma gemisi Japon kara sularına girdi
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Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kagoşima açıklarındaki Yakuşima adasının güneybatısından geçen Çin donanma gemisi, Japon kara suları bölgesinde seyretti.

Donanma gözlem gemisi yapılan uyarılar sonrası bölgeyi terk etti.

Japon hükümeti, söz konusu ihlale yönelik, Çin yönetimine, diplomatik kanallar vasıtasıyla endişelerini bildirdi.


Çin japonya donanma ihlal

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