Çin'e kaçmaya çalıştılar: Sınırda mayına bastılar

Kuzey Kore'den kaçmaya çalışan 5 kişinin ülkenin Çin sınırındaki mayınlara bastığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 07.11.2023 - 12:42
Çin'e kaçmaya çalıştılar: Sınırda mayına bastılar
Abone Ol google-news

Merkezi Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan Daily NK sitesinin Kuzey Kore'deki kaynaklara dayandırdığı haberde, ekim ayında 5 kişinin, ülkenin Kuzey Hamgyong ilinin Musan bölgesi yakınlarındaki sınırından Çin'e kaçmaya çalıştığı ifade edildi.

Kaçmaya çalışanların, sınıra yakın alanda mayınlara bastığı belirtilen haberde, söz konusu kişilerin akıbetiyle ilgili bilgi verilmedi.

Kaynaklar, eylül ayında da 3 kişinin bölgeden kaçmaya çalışırken bastıkları mayınların patlaması sonucu yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Haberde, Kuzey Korelilerin, ülkelerinde "kötüleşen ekonomik şartlar nedeniyle Çin'e para kazanmak amacıyla" kaçmaya çalışmış olabilecekleri belirtildi.


Kuzey Kore Çin

İlgili Haberler

Güney Kore'den Rusya'ya suçlama: Kuzey Kore'ye teknik yardım verdi

Güney Kore'den Rusya'ya suçlama: Kuzey Kore'ye teknik yardım verdi
Kuzey Kore 'füze günü' ilan etti

Kuzey Kore 'füze günü' ilan etti
Kuzey Kore'den İspanya kararı: Büyükelçiliğini kapattı

Kuzey Kore'den İspanya kararı: Büyükelçiliğini kapattı

En Çok Okunan Haberler