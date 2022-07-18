Çin'i sel felaketi vurdu! 6 kişi öldü, 12 kişi kayıp

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:04

Çin'in güneybatısında yer alan Siçuan eyaletindeki yerel yetkililer, şiddetli yağmurların neden olduğu seller yüzünden pazar günü yerel saatle 07:00 itibarıyla 6 kişinin öldüğünü, 12 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Cuma günü yerel saatle 20:00'de başlayan sağanak yağmur Beichuan Qiang özerk ilçesini vururken, yağış miktarı 110 milimetreye kadar çıktı. Şiddetli yağmur sebebiyle 13 kasaba ve yaklaşık 22.300 kişi olumsuz etkilendi. Bazı nehirlerin su seviyesinde keskin yükselişler yaşandı ve önüne katıp götürdüğü eşya, çamur, kum ve taşlarla dolu seller meydana geldi.

Sellerin vurduğu Bayşi kasabasında 6 kişi öldü, 12 kişi kayboldu. Yetkililer, arama ve kurtarma operasyonları için 400'den fazla personeli bölgeye sevk etti. Çoğunluğu Bayşi kasabasında olmak üzere 1.300'den fazla kişi başka yerlere yerleştirildi.