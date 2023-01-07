Penisine soktuğu termometre ameliyatla çıkarıldı
Çin'de 12 yaşındaki bir erkek çocuğun, "merak duygusu" ve "cinsel eğitim eksikliğinin" bir sonucu olarak mastürbasyon yapmak için penisine termometre soktuğu bildirildi.
Çin'in orta kesimindeki Çengdu kentinde yaşayan bir çocuğun mastürbasyon yapmak için penisine termometre soktuğu bildirildi.
12 yaşındaki erkek çocuğun anlamsız bir cinsel deney gerçekleştirmesinin ardından ağrılar yaşayarak, hastaneye kaldırıldığı ve yapılan muayene sonucunda ameliyat olduğu belirtildi.
Adı açıklanmaya çocuk, "mastürbasyon esnasında penisine termometre soktuğunu ve bunun sonucunda şiddetli ağrılar yaşadığını" itiraf etti.
Muayene sonucunda doktorlar, "anahtar deliği" ameliyatıyla termometreyi çıkarmayı tercih etti.
Asya Cerrahi Dergisi'nde vakayı detaylandıran ürologlar, mesaneye giden dokuda küçük bir cerrahi delik açtıklarını, ardından termometreyi çıkarmak için küçük aletler kullanarak doğru konuma getirdiklerini söyledi.
Vaka raporunun yazarı Dr. Changxing Ke, çocuğun termometreyi "merak duygusu" ve "cinsel eğitim eksikliğinin" bir sonucu olarak mastürbasyon yapmak için penisine yerleştirdiğini doğruladı.
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