WhatsApp için QR lie mesaj taşıma özelliği yolda

Yayınlanma: 07.01.2023 - 12:44

Güncelleme: 07.01.2023 - 12:44

WhatsApp'ın bir süredir kullanıcılara sunması beklenen özelliği beta testlerine girdi. QR kod ile kullanıcıların mesajlarını taşımasına olanak sağlayacak yeni özellik, Whatsapp kullanımını kolaylaştırmak için getirilecek.

WHATSAPP MESAJ TAŞIMAYI DAHA PRATİK HALE GETİRİYOR

Popüler mesajlaşma uygulamasının yeni yayınladığı beta sürümünde sıklıkla telefon değiştiren ve yeni cihazlarına daha pratik bir şekilde mesajlarını taşımak isteyenlerin işine yarayacak özellik ortaya çıktı.

WaBetaInfo'nun keşfettiği ve test edildiği ortaya çıkan bu özellikle sadece QR kod taratılarak mesajlar başka telefona aktarılabilecek.

Mevcut durumda WhatsApp mesajlarını yedeklemek ve bu yedekten çekmek gerekiyor.