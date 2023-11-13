Çinli eski okul müdürü, 'çocuklara cinsel istismar' suçundan idam edildi

Çin'in Gansu eyaletinde eski bir ilkokul müdürüne, "cinsel istismar" ve "çocuklara cinsel istismar" suçlarından verilen ölüm cezasının infaz edildiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 13.11.2023 - 07:50
Çinli eski okul müdürü, 'çocuklara cinsel istismar' suçundan idam edildi
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China Daily'nin haberine göre, Pingliang ilinin Cingning ilçesinde yerel bir okulda görevli Cang Longci adındaki sanık, 8 ila 12 yaşlarındaki 5 kız çocuğuna cinsel istismar ve 8 ile 14 arasındaki 17 kız çocuğuna cinsel tacizden hüküm giydi.

Sanığın, yerel mahkemenin verdiği idam kararı için yaptığı temyiz başvurusunun Gansu Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmesinin ardından ceza, 7 Kasım'da infaz edildi.

Yerel eğitim idaresinin suçtan etkilenen öğrencilere psikolojik yardım ve destek sağladığı, olayın yaşandığı ilkokulun ise kapatılarak başka bir okulla birleştirildiği kaydedildi.


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