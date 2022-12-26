Cinsel ilişki sırasında partnerini bıçakladı, mahkeme 'yargılanmaya elverişli' dedi

26 Aralık 2022 Pazartesi, 15:26

İran subayı Kasım Süleymani'nin, ABD tarafından düzenlenen İHA saldırısında ölmesinden "intikam" almak isteyen Nika Nikoubin, 5 Mart 2022'de bir arkadaşlık sitesinde tanıştığı bir adamla Las Vegas'taki bir otelde birlikte oldu. Nikoubin, ilişki sırasında partnerinin gözlerini bağladı ve boynundan defalarca bıçakladı.

Hastaneye kaldırılan adam, hayatta kaldı.

Polisin gözaltına aldığı Nikoubin, ifadesinde, "Biraz içiyorduk. Sonra birbirimze girdik ve onu bıçakladım. ABD, Süleymani'yi öldürdü. Çok kan döküldü. Bu yüzden Amerikan kanının dökülmesinin adil olduğunu düşünüyorum” dedi.

Doktorlar Nikoubin'e, anksiyete bozukluğunun yanı sıra, majör depresif bozukluk ve paranoid kişilik bozukluğu tanısı koydu.

Nikoubin, 60 bin dolar kefalet ücretiyle ev hapsi cezasına çarptırıldı.

8 News Now'un haberine göre mahkeme, kadının cinayete teşebbüs suçundan yargılanmaya elverişli olduğuna karar verdi.