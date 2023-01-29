Papa'dan İsrail ve Filistin'e 'barış' çağrısı

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 16:54

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 16:54

Papa Francis, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki bir mülteci kampına düzenlediği baskında aralarında bir kadının da bulunduğu 10 Filistinlinin öldürülmesine ve Filistinli bir silahlı saldırganın Doğu Kudüs'teki bir sinagogun önünde yedi İsrailliyi öldürmesine ilişkin "barış" çağrısında bulundu.

AFP'nin haberine göre Papa, Vatikan'da bulunan Aziz Petrus Meydanı'ndaki geleneksel Angelus duasını okuduktan sonra İsrail ve Filistin arasındaki gerilim hakkında "Her geçen gün artan ölüm sarmalı, iki halk arasında var olan birkaç güven pırıltısını da kapatıyor" dedi.

86 yaşındaki Francis, "Yılın başından bu yana İsrail ordusuyla yaşanan çatışmalarda onlarca Filistinli öldürüldü. İki hükümete ve uluslararası topluma gecikmeksizin diyalog ve samimi barış arayışı da dahil olmak üzere başka yollar bulmaları çağrısında bulunuyorum. Kutsal Topraklardan gelen haberleri büyük bir üzüntüyle öğreniyorum" ifadelerinde bulundu.

2022 yılında İsrail ve Filistin topraklarında, çoğunluğu Batı Şeria'da olmak üzere en az 26 İsrailli ve 200 Filistinli öldürüldü.