Cinsiyet tartışmalarına konu olmuştu... Boksör Halif davasında yeni gelişme

2024 Paris Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan welter sıklet boksörü İman Halif, federasyonun yeni aldığı kararın iptali için 5 Ağustos’ta CAS’a itiraz etti.

Başvuruda, dava sonuçlanana kadar, Liverpool’da perşembe günü başlayacak olan Dünya Şampiyonası’na geçici olarak katılma izni de talep edildi. Ancak mahkeme bu talebi reddetti. Ana davanın tarihi ise henüz belirlenmedi.

EMEKLİLİK İDDİALARI

Geçen haftalarda Halif’in eski menajeri Nasser Yafşah, Fransız basınına sporcu için “Boksu bıraktı” demişti. Khalif bu açıklamaları “yalan ve kötü niyetli” diye nitelendirerek Facebook’tan sert bir yanıt verdi. Halif'in mesajında şu ifadeler yer aldı:

Hiçbir zaman boksu bıraktığımı açıklamadım. Kariyerime bağlıyım, düzenli olarak çalışıyor, gelecek turnuvalara hazırlanıyorum. Bu söylentiler kariyerime zarar vermeyi amaçlıyor.

KRİZİN ARKA PLANI

Haziran ayında Hollanda’daki uluslararası bir turnuvaya katılmaya hazırlanan Halif, federasyonun yeni getirdiği zorunlu cinsiyet testleri nedeniyle katılamadı. Federasyon, kararın “katılımcıların güvenliği ve kadın-erkek arasındaki adil rekabeti sağlamak için” alındığını duyurdu.

Halif’in adı, 2023’te sızan bir tıbbi raporla da tartışmalara konu olmuştu. Raporda kendisinin “biyolojik olarak erkek” olduğu iddia edilmiş, bu nedenle Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Dünya Şampiyonası’na katılması engellenmişti.

Ancak aynı dönemde Tayvanlı boksör Lin Yu-Ting de benzer şekilde men edilmiş, her iki sporcuya da 2024 Paris Olimpiyatları’na katılma hakkı IOC tarafından tanınmıştı. Her ikisi de altın madalya kazanarak tartışmaları büyütmüştü.