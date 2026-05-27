Çipras’tan yeni parti hamlesi: Yunanistan’daki parçalı muhalefeti birleştirmeyi hedefliyor

Yunanistan’ın eski başbakanı Alexis Çipras, Salı günü yaptığı açıklamayla yeni siyasi partisini resmen duyurdu.

Çipras, yeni partisi 'Elas' ile ülkedeki parçalanmış muhalefeti bir araya getirmeyi hedeflediğini söyledi.

Bir dönem Syriza’nın lideri olarak Avrupa borç krizi sırasında Brüksel ve Berlin’le yaşadığı sert müzakerelerle uluslararası ölçekte dikkat çeken Çipras, 2019’da iktidarı kaybetmişti.

O tarihten bu yana Yunanistan siyasetinde Başbakan Kyriakos Miçotakis liderliğindeki muhafazakar Yeni Demokrasi partisinin belirgin üstünlüğü sürüyor.

Anketlerde hâlâ açık ara önde görünen Miçotakis’in, 2027 yazından önce erken seçim kararı alabileceği değerlendiriliyor. Çipras ise yeni partisiyle yeniden güçlü bir alternatif oluşturmayı amaçlıyor.

'GENİŞ İLERİCİ İTTİFAK' VURGUSU

51 yaşındaki Çipras, yeni partisini yalnızca klasik radikal sol tabana değil, daha geniş bir seçmen kitlesine hitap edecek şekilde konumlandırdı.

Yeni oluşumun adı olan 'Elas' ise tartışmalara neden oldu. İsim, II. Dünya Savaşı sırasında faaliyet gösteren komünist direniş ordusuna gönderme taşıyor.

Atina merkezinde, ışıklandırılmış Akropolis’in önünde yaptığı 40 dakikalık konuşmada destekçilerine 'yoldaşlar' ve 'dostlar' diye hitap eden Çipras, “Bugünkü deklarasyonumuz, geniş bir ilerici ittifak oluşturmak için yeni bir kolektif çabanın başlangıcıdır” dedi.

Çipras, partinin radikal sol, sosyal demokratlar ve siyasi ekolojiyi aynı çatı altında buluşturacağını söyledi.

SİYASİ MEMNUNİYETSİZLİK DERİNLEŞİYOR

Çipras’ın siyasete güçlü dönüş hamlesi, Yunanistan’da siyasi sisteme yönelik memnuniyetsizliğin arttığı bir dönemde geldi.

Ülkede son yıllarda:

ölümcül tren kazasına yönelik kriz yönetimi,

siyasetçi ve gazetecilere yönelik casus yazılım skandalı,

AB tarım fonlarıyla bağlantılı büyük yolsuzluk iddiaları

gibi olaylar kamuoyunda ciddi tepki yarattı.

Ancak buna rağmen muhalefetin güçlenemediği belirtiliyor.

POLITICO’nun anket ortalamalarına göre Yeni Demokrasi yaklaşık yüzde 30 destekle en yakın rakibinin iki katı oya sahip durumda. Muhalefet cephesi ise çok sayıda küçük partiye bölünmüş halde bulunuyor.

Prorata araştırma şirketinden Angelos Seriatos, “Yeni Demokrasi uzun süredir birinci sırada, ancak oy oranları tarihsel olarak düşük seviyelerde. Buna rağmen şu an partinin hakimiyetine meydan okuyabilecek güçlü bir alternatif görünmüyor” değerlendirmesinde bulundu.

MUHALEFETTE YENİ PARTİLER DÖNEMİ

Çipras’ın yeni parti hamlesi, son bir hafta içinde Yunanistan’da kurulan ikinci yeni siyasi oluşum oldu.

2023’teki Tempi tren faciasında hayatını kaybedenlerden birinin annesi olan Maria Karystianou da geçtiğimiz hafta 'Demokrasi İçin Umut' adlı yeni partisini duyurmuştu.

53 yaşındaki çocuk doktoru Karystianou, tren faciası sonrası hükümet karşıtı protestoların sembol isimlerinden biri haline gelmişti. Ancak kürtaj ve Türkiye ile ilişkiler gibi konulardaki çıkışlarının zaman zaman sağ popülist çizgiye yaklaştığı yorumları yapıldı.

Öte yandan eski başbakanlardan Antonis Samaras’ın da sağ siyasette yeni bir parti kurabileceği belirtiliyor.

2024 yılında Yeni Demokrasi’den ihraç edilen Samaras, hükümetin Türkiye politikalarını ve bazı sosyal politikaları sert biçimde eleştiriyordu.

Siyasi analistler, yeni partilerin hem sağda hem solda Yunanistan’daki siyasi dengeyi önemli ölçüde değiştirebileceğini değerlendiriyor.