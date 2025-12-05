Clooney, Mısır’da tartışma yarattı: Yasaklı örgütün anayasasını eşi mi yazdı?

ABD'li aktör ve film yapımcısı George Clooney, eşi olan Lübnan asıllı Britanyalı avukat Amal Alamdeddin Clooney hakkında, “Müslüman Kardeşler döneminde Mısır Anayasası’nın hazırlanmasına katkıda bulundu” ifadelerini kullandı.

Bu kısa cümle, sosyal medyada adeta yangın etkisi yarattı ve Amal’ın Mısır’ın çalkantılı siyasi döneminde gerçekten nasıl bir rol oynadığına ilişkin soruları beraberinde getirdi.

TARTIŞMANIN FİTİLİ NASIL ATEŞLENDİ?

Clooney, daha önceki bir medya söyleşisinde eşinin kariyerinden övgüyle bahsederken, onun insan hakları, uluslararası hukuk ve anayasa çalışmaları konusundaki deneyimini vurgulamıştı.

Ancak konuşmasının bağlamı, iki eşin farklı mesleki alanlara sahip olduğunu anlatmak olsa da, Amal’ın isminin 'Müslüman Kardeşler Anayasası' ile aynı cümlede geçmesi Mısır’da büyük yankı buldu.

HASSAS BİR BAŞLIK

Sosyal medya platformlarında başlayan tartışmaların bu denli büyümesinin üç temel nedeni bulunuyor:

Müslüman Kardeşler bağlantılı eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi döneminde hazırlanan 2012 Anayasası, muhalefet ve devrimci hareketler tarafından, 'Müslüman Kardeşler’e yakın ve taraflı olmakla' eleştirilmişti. Bu nedenle, o sürece dair her iddia hâlâ kamuoyu hassasiyetini tetikliyor.

Amal, 2014’te bir Mısırlı gazeteciye yönelik davada, savunma ekibinde yer almıştı. Bu geçmiş, Mısır kamuoyunun onu yakından tanımasına yol açtı.

Mevcut resmi kayıtlara göre Amal Clooney, 2012 Anayasası’nı hazırlayan kurucu meclis üyesi değildi. Adı, anayasa komisyonu danışmanları listesinde de geçmedi. Dolayısıyla, Clooney’nin sözleri birçok kişi için sürpriz niteliği taşıyor.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

Ortaya çıkan tartışmalara rağmen Amal Clooney cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı. Ofisi de sessizliğini koruyor.

Elde bulunan bilgiler, Amal’ın o dönemde ağırlıklı olarak insan hakları ve uluslararası hukuk alanındaki çalışmalara odaklandığını, Birleşmiş Milletler ve çeşitli uluslararası kuruluşlarla iş birliği yürüttüğünü gösteriyor. Ancak Mısır’ın anayasa hazırlık sürecine doğrudan katıldığına dair açık bir veri bulunmuyor.