CNN’den çarpıcı dosya: İnternette ‘tecavüz ağları’ ortaya çıkarıldı

CNN’in As Equals ekibinin araştırması kadınlara yönelik organize şiddet ve tecavüz ağını ortaya çıkardı.

CNN’in Mart 2026’da yayımladığı, kadın gazetecilerin ortaya çıkardığı “Online Tecavüz Akademisi” araştırma dosyası kendi eşlerine tecavüz eden istismarcıların organize bir mecra üzerinden örgütlendiğini gözler önüne serdi.

CNN’in interaktif dosyası, farklı ülkelerden kullanıcıların yer aldığı çevrimiçi platformlarda, kadınlara yönelik cinsel saldırıların organize edildiğini ve bu içeriklerin sistematik biçimde paylaşıldığını ortaya koydu. Araştırmaya göre bu ağlar, forumlar ve pornografi siteleri üzerinden faaliyet yürütüyor.

“NASIL YAPILIR” REHBERLERİ PAYLAŞILMIŞ!

Söz konusu platformlarda kullanıcıların, kadınları nasıl uyuşturacakları, nasıl saldıracakları ve suçtan nasıl kurtulacaklarına dair yöntemler paylaştığı belirtiliyor. Bu içeriklerin bazıları “eğitim” gibi sunulurken, saldırı görüntülerinin de dolaşıma sokulduğu ifade edildi.

Dosyada, bu ağlarla bağlantılı olduğu düşünülen gerçek saldırı vakalarına da yer verildi. Bazı mağdurların görüntülerinin rızaları olmadan paylaşıldığı, saldırıların organize edilerek kayda alındığı ve internet üzerinden yayıldığı aktarıldı.

Araştırma, platformların içerik denetiminde ciddi eksiklikler olduğunu ve uluslararası hukuk mekanizmalarının bu tür dijital suçlarla mücadelede yetersiz kaldığını vurguladı.

CNN’in çalışması, çevrimiçi ortamlarda kadınlara yönelik şiddetin yalnızca dijital alanla sınırlı kalmadığını, fiziksel saldırılarla da bağlantılı hale geldiğini ortaya koyarak küresel ölçekte artan bir tehdide dikkat çekti.