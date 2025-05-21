CNN: İsrail, İran’a askerî saldırıya hazırlanıyor

ABD merkezli CNN, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik sınırlı bir hava saldırısına hazırlandığını öne sürdü. ABD istihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, son dönemde Tel Aviv’in askeri hareketliliğinin arttığı ve bu durumun “yakın bir saldırı” olasılığına işaret ettiği belirtildi.

CNN’in haberine göre, son aylarda İsrail ordusu hava mühimmatlarını stratejik bölgelere kaydırdı ve bazı önemli hava tatbikatlarını tamamladı. ABD’li yetkililer, bu askeri hazırlıkların olası bir operasyonun habercisi olabileceğini ifade etti. Haberde, İsrail yönetiminin henüz nihai bir karar vermediği, ancak “aktif planlama sürecinde” olduğu vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik baskısı da artıyor. Trump, görev süresinde ikinci kez Beyaz Saray’a dönmesinin ardından Tahran’a yeni bir nükleer anlaşma dayatmaya çalışıyor.

Ancak CNN’e konuşan yetkililer, Trump’ın, İran’ın uranyum zenginleştirme kapasitesini koruyacağı bir anlaşmayı asla kabul etmeyeceğini belirtiyor.

Bir ABD’li kaynak, “Trump’ın istediği anlaşma sağlanmazsa, İsrail’in askeri seçeneğe başvurma ihtimali daha da artar” uyarısında bulundu.

URANYUM ZENGİNLEŞTİRME

Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD’nin diplomatik çözümden yana olduğunu belirterek, “Ancak, birçok kez altını çizdiğimiz gibi çok net bir kırmızı çizgimiz var. %1’lik zenginleştirme kapasitesine bile izin veremeyiz” dedi.

İran ise şu anda uranyumu %60 saflıkta zenginleştiriyor. Bu oran, silah yapımı için gereken %90 seviyesine oldukça yakın. İran, nükleer programının barışçıl olduğunu savunsa da ABD ve İsrail, Tahran’ın haftalar içinde nükleer silah elde edebilecek kapasiteye ulaşabileceğinden endişeli.

TAHRAN'DAN YANIT

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin “sıfır zenginleştirme” talebini “gerçek dışı” olarak nitelendirdi.

Arakçi, Tahran’ın nükleer programından vazgeçmeyeceğini ve anlaşma olsun ya da olmasın uranyum zenginleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Arakçi, “Bazı Amerikan yetkililerinin açıklamaları müzakere gerçeklerinden tamamen kopuk. Bu söylemler çözüm değil, çıkmaz üretir” ifadelerini kullandı.

GERİLİM TIRMANIYOR

İran ile İsrail geçen yıl Nisan ve Ekim aylarında doğrudan saldırılarla karşı karşıya gelmişti. Bu gelişmeler, iki ülke arasındaki gerilimin sadece söz düellosundan ibaret olmadığını göstermişti.

New York Times’ın aktardığına göre İsrail, 2024 başında İran’a yönelik geniş çaplı bir hava saldırısı önerisinde bulundu, ancak Trump yönetimi bunu desteklemeyerek diplomasiye öncelik verdi. O günden bu yana Tel Aviv’in daha sınırlı bir operasyon senaryosu üzerinde durduğu bildiriliyor.