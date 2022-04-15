CNN: Rusya, ABD'ye nota verdi
Rusya'nın, Ukrayna'ya askeri yardımlarına tepki olarak ABD'ye nota verdiği iddia edildi. Notada, askeri desteğin devam etmesinin öngörülemeyen sonuçları olacağı 'uyarısı'nda bulunulduğu belirtiliyor.
Rusya'nın, Ukrayna ordusuna yaptığı silah yardımından dolayı ABD'ye nota verdiği belirtildi.
Amerikan CNN televizyonunun iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Rusya’nın, bu hafta içinde ABD'nin Ukrayna'ya devam eden silah sevkiyatını resmen protesto ettiği ve Dışişleri Bakanlığına bu desteğin devam etmesi halinde "öngörülemeyen sonuçlar" konusunda uyarıda bulunduğu bir diplomatik nota gönderdiği iddia edildi.
"Demarş" olarak nitelendirilen notanın, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna ordusuna içinde helikopter, radar sistemleri, top ve insansız hava araçlarının olduğu 800 milyon dolarlık yardım paketini açıklamasından sonra gelmesi dikkat çekti.
Moskova'nın sevkiyatları protesto etmesinin beklendiği iddia edilirken, bunun Rusya'nın davranışını herhangi bir şekilde değiştireceği anlamına gelip gelmediğinin henüz belli olmadığı belirtiliyor.
Rusya'nın tepkisine rağmen ABD’nin, Ukrayna'ya askeri desteğini yavaşlatma durumunun söz konusu olmadığı savunuluyor.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'nın savaşmaya devam etmesi için ihtiyaç duyacağı sistem ve silah türlerinin üretimini nasıl artıracağını görüşmek üzere bu hafta savunma şirketlerinin yöneticileri ile bir araya gelmişti.
Video Haberler
- Mansur Yavaş'tan AKP'ye sert tepki
- Genelev hafriyatında tarihi hamam kalıntı
- 10 yıl önce öldürülen Dr. Ersin Arslan unutulmadı
- 'Bir de ekonomi kötü diyorlar' diyen gencin 'şok' anları
- Kadıköy'de 'nakliyeciler' ile 'galericiler' kavgası
- Şebnem hemşirenin ölümüyle ilgili yeni gelişme!
- 20 eczanedeki borcu ödedi
- Anayasa Mahkemesi, sağlık çalışanlarına
- Arnavutköy'de korkutan yangın!
- Konya'da 'şehri terk edeceksin' tehdidiyle işkence
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li başkandan yurttaşa 'hakaret' ettiği iddiası
- Rusya'dan AB'ye karşı yeni hamle
- İşlem yapılan göçmenlerin sayısı açıklandı
- Varlık Fonu’na imtiyaz getiren teklif kabul edildi
- İBB Sözcüsü Ongun'dan Marmaray'a yanıt
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- Pentagon'dan Rus savaş gemisi Moskova hakkında açıklama
- Twitter'dan Elon Musk'a yönelik adım
- Merkez Bankası'ndan yeni karar
- Kılıçdaroğlu’ndan ‘üçüncü ittifak’ açıklaması