Rusya'da faaliyet gösteren şirketlerin çalışanları tepkili

15 Nisan 2022 Cuma, 18:00

Mondelez, Nestle ve PepsiCo'nun Rusya'daki işlerini sürdürme kararlarına Ukrayna ve Doğu Avrupa'daki çalışanlar tepki gösteriyor. Çalışanlar, şirketlerin Rusya'daki faaliyetlerine devam etmesine şiddetle karşı çıkıyor.

Reuters'in aktardığına göre, çok sayıda Ukraynalı çalışanın ismi geçen şirketlerden ayrıldığı; şirketlerde çalışmaya devam edenlerin ise Rusya'da faaliyet gösteren bir şirkette bulundukları için sosyal medyada zorbalığa maruz kaldıkları aktarılıyor.

Piyasa değerine göre dünyanın en büyük paketlenmiş gıda üreticilerinden üçü olan Nestle, PepsiCo ve Mondelez, Rusya'da sadece temel ihtiyaç ürünlerinin satışının yapıldığını açıklarken hala hangi markaların temel ürün olarak sınıflandırıldığını belirtmedi. İşçiler bu konuda daha fazla şeffaflık istiyor. Ayrıca, söz konusu şirketler Rus web sitelerindeki reklamlarına devam ediyor ve bu, işçiler tarafından eleştiriliyor.

Bir Nestle sözcüsü, savaşın başlangıcında Nestle'nin Ukrayna'da yaklaşık 5 bin 800 çalışanı olduğunu ancak, önemli bir bölümünün ülkeyi terk ettiğini söyledi. Nestle işçilerinin şirketin attığı adımlardan memnun olmadığı ve bundan dolayı şirketten ayrıldıkları aktarıldı. Lviv merkezli bir Nestle çalışanı da Reuters'e, "Elbette Rusya'da iş yapan bir şirkette bulunmak istemiyorum" açıklamasında bulundu.

Ortaya çıkan bu durum, Ukrayna'nın Batılı şirketlere mevcut yaptırımların ötesine geçmeleri ve Rusya ile olan tüm ticari bağlarını kesmeleri yönündeki çağrılarının arttığı zamana denk geldi. Kviv Belediye Başkanı da Rusya'da yapılan bu tür faaliyetlerden kazanılan parayı "kanlı para" olarak nitelendirmişti.

