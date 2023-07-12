Çocuk olduğunu iddia eden sığınmacı 41 yaşında çıktı

Yayınlanma: 12.07.2023 - 17:04

Güncelleme: 12.07.2023 - 17:19

İngiltere'ye yasal yollar ile gelmeyen ve ülkeden atılmak istemeyen göçmenlerin "çocuk gibi" davranması mecliste tartışma konusu oldu.

İngiltere Göçmenlik Bakanı Robert Jenrick, çocuk olduğunu iddia eden göçmenlerin bilimsel yaş değerlendirmelerinin bu yıl başlanacağını ve şimdiye kadar çocuk gibi davrandığı tespit edilen en yaşlı sığınmacının aslında 41 yaşında olduğunu açıkladı.

Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada Jenrick, röntgen ya da MRI taramalarını da içermesi düşünülen tıbbi değerlendirmelerin, mevcut davranış ve dil çalışmaları testleriyle aynı anda yürütüleceğini söyledi.

Jenrick, yerel makamların yaşları hakkında yalan söylediklerinden şüphelenilen göçmenlerin fiziksel muayenelerini yapmalarına izin verilmeyen yasanın değişmesi gerektiğini savundu.

Jenrick, meclis konuşmasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Karşılaştığımız en yaşlı ve çocuk gibi davranan kişinin daha sonra 41 yaşında olduğu tespit edildi. Yaş tespiti konusunu son derece ciddiye alıyoruz. Sistemi kötüye kullanan bireyler var. Gerçekten çocuk olan bireyler içinde ciddi bir risk"

Kraliyet Deniz Piyadesi Tom Roberts'ın, Afgan sığınmacı Lawangeen Abdulrahimzai tarafından bıçaklanarak öldürülmesine atıfta bulunan Jenrick "Çocuk kılığına girmiş birinin, cinayet işlemesi gibi trajik olaylara şahit olduk" dedi.