İspanya'ya ait Kanarya Adaları açıklarında içinde 200 göçmen bulunan bir tekne kayboldu

Yayınlanma: 10.07.2023 - 12:46

Güncelleme: 10.07.2023 - 12:46

Söz konusu botun bir haftadan uzun süredir kayıp olduğu aktarıldı.

Kanarya Adaları açıklarında kaybolan botun Senegal’in Kafountine kentinden açıldığı bildiriliyor.

Tenerife ile Kafountine arasında hemen hemen 1700 kilometre mesafe bulunuyor.

Walking Borders isimli yardım örgütüne göre, balıkçı teknesinde çok sayıda çocuk bulunuyordu.

Son yıllarda Batı Afrika’dan İspanya’ya ait Kanarya Adalarına teknelerle geçenlerin sayısında büyük artış oldu.

İspanyol Efe haber ajansına göre, balıkçı teknesi 27 Haziran’da Nijerya’dan ayrıldı.

Arama çalışmalarına bir uçağın da katıldığı bildiriliyor.

Reuters haber ajansına konuşan Walking Borders’tan Helena Maleno isimli yardım görevlisi, en az 100 kişinin bulunduğu iki botun daha kayıp durumda olduğunu söyledi. Bu eğer doğrulanırsa, Batı Afrika’da 300’den fazla göçmen kayıp anlamına geliyor.

Yunanistan kıyıları açıklarında batan ve 750 kadar göçmen taşıdığı düşünülen balıkçı teknesi son yılların en ölümcül deniz kazası olarak kayda geçmişti.

Birleşmiş Milletler kurumları, 500 kadar kişinin halen kayıp olduğunu değerlendiriyor.

Kanarya Adaları’nı hedefleyen Batı Afrika rotası, en çok göçmen ölümünün yaşandığı hatlardan biri.

Buradaki güçlü Atlas Okyanusu akıntıları, balıkçı teknelerini alabora edebiliyor.

Birlemiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), geçen yıl burada en az 559 kişinin öldüğünü açıkladı.

İspanya İçişleri Bakanlığı 2022’de Kanarya Adaları’na 15,682 kişinin ulaştığını duyuruyor. Bu bir önceki yıla göre, yüzde artış anlamına geliyor.