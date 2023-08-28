Çocuk sesi duymadan uçmak isteyenler için özel uygulama

Yayınlanma: 28.08.2023 - 17:14

Güncelleme: 28.08.2023 - 17:14

Antalya merkezli Türk havayolu şirketi Corendon Havayolları, uçaktaki çocuk ağlamalarından rahatsız olan ya da uzun süreli hava yolcuğunu gürültüsüz ve keyifli bir şekilde tamamlamak isteyen yolcuların taleplerini cevap vermek adına, uçaklarında yalnızca 16 yaş ve üzeri yolcuların kabul edileceği bölümler oluşturdu.

Şimdilik bu hizmet yalnızca, Amsterdam'dan Karayip Adaları'na giden, şirkete ait 432 koltuklu Airbus A350 ile sağlanacak.

NE KADAR FARK ÖDENECEK?

Ladbible'da yer alan habere göre, uçağın ön kısmında yer alan 16 yaş altına kapalı 93 koltuklu bölüm, duvarlar ve perdeler sayesinde uçağın geri kalanından ayrılacak. Fakat bu ayrıcalık ucuz olmayacak.

Çocuk gürültüsünden rahatsız oldukları için bu bölümü tercih eden yolcular, tek yön uçuş için fazladan 45 avro (yaklaşık 1300 TL) ödeyecek. Ek olarak, ekstra bacak mesafesine sahip birkaç koltuk için de yolcuların 100 avro (yaklaşık 2 bin 870) ödemesi gerekiyor.

AVRUPA'DA BİR İLK

Corendon'un kurucusu Atilay Uslu yaptığı açıklamada, ''Uçuşlarımızda her zaman müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına yanıt vermeye çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Bu yeniliğin yalnızca çocuksuz yetişkinler için değil, çocuğuyla uçakta seyahat etmekten çekinen yetişkinler için de iyi olduğunu vurgulayan Uslu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu uygulamanın ayrıca, küçük çocuklarıyla seyahat eden ebeveynler üzerinde de olumlu bir etkisi olabileceğine inanıyoruz. Çocuklarının çok fazla gürültü yapmasından endişe etmeden uçuşun keyfini çıkarabilirler..."

Corendon Havayolları bu girişimi Kasım ayında başlatacak ve Avrupa'da çocuksuz bölüme sahip ilk havayolu şirketi olacak.

DÜNYADAKİ DİĞER ÖRNEKLER

Öte yandan, dünya çapında AirAsia, Scoot ve IndiGo gibi şirketlerin bu ve "sessiz bölgeler" gibi diğer uygulamaları bir süredir uyguladıkları biliniyor.

Örneğin, AirAsia'nın politikası, 12 yaşın altındaki kişilerin ekonominin ilk yedi sırasında oturmasını engelliyor ve Malezya Havayolları şirketinin uzun mesafe uçuşlarında da bu imkan bulunmakta.

Giderek daha fazla insan çığlık atan veya ağlayan çocuklardan kaçınmak için güvenli bir sığınak sağlayan şirketleri tercih ediyor.