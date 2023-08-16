Yılın en pahalı uçuşu İstanbul'dan Şanghay'a yapıldı: Tek yön bilet 66 bin 600 TL

Yayınlanma: 16.08.2023 - 16:31

Güncelleme: 16.08.2023 - 16:32

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre hava ulaşımında hizmet verilen yolcu sayısının 2023'ün 7 aylık döneminde bir önceki yıla kıyasla yüzde 22,65 artarak 118 milyon 679 bine ulaştığı görülüyor.

Buna bağlı olarak uçak trafiğinin de 226 bin 471 olduğu kaydediliyor.

Bir çevrimiçi seyahat platformu ise uçak bileti satışlarından yola çıkarak 2023’ün ilk 7 ayının seyahat karnesini açıkladı.

İstatistiklere göre 2023'ün ilk 7 ayındaki en pahalı dış hat tek yön uçak bileti 66 bin 600 TL ile İstanbul- Şanghay uçuşu oldu.

Gidiş- dönüş en pahalı dış hat uçak bileti ise 129 bin 900 TL ile İstanbul- Mexico City seferinde satıldı.

İç hatlarda ise tek yöne en pahalı uçak bileti 6 bin 24 TL’ye İzmir – Diyarbakır, en pahalı gidiş- dönüş uçak bileti İstanbul- Antalya rotasında 9 bin 241 TL’ye alıcı buldu.

EN UCUZ DIŞ HAT UÇAK BİLETİ 263 TL

İstatistiklerine göre iç hatlar ve dış hatlarda uçak biletinin en pahalı satıldığı ay haziran olarak kayıtlara geçerken, en ucuz uçak biletlerinin iç hatlarda şubat ve mart, dış hatlarda ise nisan ve mayıs aylarında satıldığı belirtildi.

İç hatlarda en ucuz tek yön uçak bileti 384 TL ile Dalaman – İstanbul uçuşunda satılırken, en ucuz iç hat gidiş- dönüş uçak bileti ise İstanbul – Konya seferini gerçekleştiren uçuşla oldu.

Dış hatların en ucuz tek yön uçak bileti ise 263 TL ile İstanbul – Tahran seferine satıldı.

Dış hatlarda gidiş – dönüşte yine İstanbul’dan Tahran’a gerçekleştirilen uçuşta satılan bin 418 TL’lik uçak bileti en ucuz uçak bileti listesindeki yerini aldı.

ÖĞRENCİLER EN ÇOK İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA’YA UÇUYOR

En çok uçuşun iç hatlarda mayıs, dış hatlarda haziran ayı olarak belirtildiği rapora göre, ülke içinde en çok tercih edilen rotalar İstanbul’dan Trabzon, Antalya ve İzmir’den İstanbul oldu.

Dış hatlarda ise en çok İstanbul’dan Tahran, Bakü ve Taşkent şehirlerine yolculuk yapıldı.

65 YAŞ ÜSTÜ EN FAZLA ALMANYA'YA UÇTU

65 yaş üstü yolcular, iç hatlarda en çok İstanbul, İzmir ve Ankara’ya, dış hatlarda ise Stuttgart, Hamburg ve Paris’e uçtu.

Öğrencilerin iç hatlarda tercihi İstanbul, İzmir ve Ankara, dış hatlarda da Bakü, Düsseldorf ve Amsterdam oldu.

Çiftler ve çocuklu aileler, iç hatlarda en çok İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara ve Trabzon’a, dış hatlarda Bakü, Tahran, Beyrut, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin ve Amsterdam’a gitti.