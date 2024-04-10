Çocukları vurdu, ebeveynleri hapis cezası aldı

Yayınlanma: 10.04.2024 - 14:21

Güncelleme: 10.04.2024 - 14:21

Michigan’ın Oxford kasabasından Ethan Crumbley, babasının kendisine “hediye” aldığı silahla 2021 yılında dört okul arkadaşını ölürdü, altı arkadaşını ve bir öğretmeni de yaraladı. Ethan çıktığı mahkemede suçlu bulunup ömür boyu hapis cezası aldı ancak katliam ve dava sırasında yaşananlar ABD'de yeni bir hukuki tartışmayı başlattı.

Gazete Oksijen'in aktardığına göre, ebeveynler daha önce de çocuklarının eylemlerinden dolayı ihmal ya da ateşli silah suçlamaları gibi sorumluluklarla karşı karşıya kalmışlardı. Ancak Crumbley davasında, ilk kez bir okul saldırganının ebeveyninin cinayetlerden sorumlu tutuldu. Ethen'ın ebeveynleri James ve Jennifer Crumbley “kasıtsız cinayetten” suçlu bulundu.

Hukuki tartışmaları alevlendiren davanın kurbanların yakınlarının da katıldığı son duruşmada Hakim Cheryl Matthews, "Bu mahkumiyetler kötü ebeveynlikle ilgili değil. Bu mahkumiyetler, yaklaşmakta olan bir treni durdurabilecek eylemlerin eksikliğini doğruluyor" dedi. Yargıç cezayı açıklamadan önce Crumbley'ler mağdurların ailelerine ve mahkemeye seslendi.

46 yaşındaki Jennifer Cumbley "Bugün sizden af dilemek için değil, bunun mümkün olamayacağını bildiğimden, sebep olunan acıdan dolayı en içten özürlerimi ifade etmek için buradayım. Hayatımın geri kalanını kendi iç hapishanemde geçireceğim" dedi. 47 yaşındaki James Crumbley, ailelere "Aklında neler geçirdiğini veya ne olacağını bilmeyi ne kadar dilediğimi anlatamam çünkü kesinlikle pek çok şeyi farklı yapardım" diye konuştu.

Jennifer Crumbley ve oğullarına silahı erken Noel hediyesi olarak alan kocası James 10 ve 15 yıl hapis cezası aldı. Bu kararla Crumbley'ler ABD hukuk tarihinde çocuklarının eylemlerinden dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nde kasıtsız adam öldürme suçundan hüküm giyen ilk ebeveynler oldu.