Çin, ABD'ye karşı harekete geçti: Devriye faaliyeti yürütecek

Çin ordusu, ABD'nin Filipinler, Japonya ve Avustralya ile ortak askeri tatbikatının sürdüğü Güney Çin Denizi'nde devriye faaliyeti yürüteceğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 08.04.2024 - 08:58
Çin, ABD'ye karşı harekete geçti: Devriye faaliyeti yürütecek
Abone Ol google-news

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Güney Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, komutanlığa bağlı hava ve deniz unsurlarının Güney Çin Denizi'nde "ortak muharebe devriye" faaliyeti yürüteceği belirtildi.

Açıklamada, ABD ve diğer ülkelerin adı anılmadan, "bölgedeki durumu sabote etmeye ve kriz noktaları yaratmaya yönelik askeri faaliyetlerin kontrol altında olduğu" ifade edildi.

4 ülkenin savunma bakanları, dün yayımladıkları ortak açıklamada, Güney Çin Denizi'nde "hukukun üstünlüğünü ve seyrüsefer ve uçuş haklarını savunmak üzere" ortak tatbikat düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Tatbikatın, "Batı Filipin Denizi" olarak anılan, Güney Çin Denizi'nin kuzeyinde, Çin ile Filipinler arasında egemenlik ihtilafına konu olan ve son dönemde iki ülkenin sahil güvenlik gemileri arasında çarpışmalara varan gerilimlerin yaşandığı bölgede yapılacağı bildirilmişti.

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Bölge ülkelerinin yanı sıra ABD, Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.


ABD haberleri Çin haberleri güney çin denizi haberleri

İlgili Haberler

Güney Çin Denizi'nde tansiyon düştü: İki ülke anlaşmaya vardı

Güney Çin Denizi'nde tansiyon düştü: İki ülke anlaşmaya vardı
Güney Çin Denizi'nde tansiyon yükseldi: Sahil güvenlik botları çarpıştı

Güney Çin Denizi'nde tansiyon yükseldi: Sahil güvenlik botları çarpıştı
Endonezya'dan Güney Çin Denizi açıklaması: Tetikte olacağız

Endonezya'dan Güney Çin Denizi açıklaması: Tetikte olacağız
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'den YSK'ye 'Hatay' başvurusu

CHP'den YSK'ye 'Hatay' başvurusu
Bursa’da mazbata töreninde şiddet: MHP’li üye CHP’li üyeye kafa attı!

Bursa’da mazbata töreninde şiddet: MHP’li üye CHP’li üyeye kafa attı!
Ali Yerlikaya'dan Beyoğlu'ndaki İsrail protestosuna ilişkin açıklama

Ali Yerlikaya'dan Beyoğlu'ndaki İsrail protestosuna ilişkin açıklama
Galatasaraylı futbolculardan flaş tepki!

Galatasaraylı futbolculardan flaş tepki!
Son dakika... Özgür Özel ve partililer YSK önünde: Hatay için 'seçim iptali' başvurusu!

Son dakika... Özgür Özel ve partililer YSK önünde: Hatay için 'seçim iptali' başvurusu!
Fenerbahçe’den çekilme kararının ardından ilk açıklama: ‘Dik durmaya devam edeceğiz’

Fenerbahçe’den çekilme kararının ardından ilk açıklama: ‘Dik durmaya devam edeceğiz’
YSK'den CHP'ye ret: İstanbul'un 3 ilçesinde sayım yok!

YSK'den CHP'ye ret: İstanbul'un 3 ilçesinde sayım yok!
Ali Koç’tan Süper Kupa sözleri: ‘İsyanımızın ilk adımı’

Ali Koç’tan Süper Kupa sözleri: ‘İsyanımızın ilk adımı’