Colani, ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi: Resmi tören düzenlenmedi

Cihatçı HTŞ kontrolündeki Şam yönetiminin lideri Colani (Ahmed Şara), Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme, yerel saatle 11.37’de başladı. Colani, gazetecilerin bulunduğu Batı Kanadı'nın ana kapısı yerine, basın mensuplarının göremediği yan bir girişten Beyaz Saray’a girerken, kendisi için resmi karşılama töreni düzenlenmedi.

Görüşmenin ayrıntıları paylaşılmazken, diplomatik kaynaklar, ikilinin Suriye’nin yeniden yapılanması, bölgesel güvenlik, mültecilerin dönüşü ve ekonomik işbirliği gibi konuları ele alacağını aktardı.