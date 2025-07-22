‘Comedian’ın mizahı sürüyor: 120 bin dolarlık muz yine midede!

“Comedian” adlı eser, 12 Temmuz’da Fransa’nın doğusundaki Centre Pompidou Metz müzesinde bir galeriyi gezen kişi tarafından yendi.

Müze güvenlik ekibinin, kurum içi prosedürlere uygun şekilde hızlı ve sakin davrandığı belirtildi. Eser, birkaç dakika sonra yeniden sergilendi.

Müze, Cattelan’ın talimatları doğrultusunda muzun düzenli olarak yenilendiğini ve bu nedenle eserin sadece “çürüyebilen bir unsur” olduğunu vurguladı.

Ancak müze, ziyaretçinin muzun kendisini eser olarak görüp yalnızca meyveyi yemesinin, sanatçıyı hayal kırıklığına uğrattığını ekledi.

Cattelan’a göre sanat eseri sadece meyve değil, onu bantlayan yapışkan ve kabuğu da dahil olan bütündü.

Müze açıklamasında, “Comedian” eserinin “finansal spekülasyonun saçmalığını ve sanat piyasasının dayandığı bilgi sistemlerinin kırılganlığını” göstermeyi amaçladığı belirtildi.

Bu eser daha önce de benzer olaylara sahne olmuştu.

2019 yılında, Cattelan “Comedian”ı Florida’daki Art Basel Miami sanat fuarında sergilediğinde, performans sanatçısı David Datuna duvardan muzu alıp kabuğunu soyduktan sonra yüzlerce izleyicinin gözü önünde yedi. Bu olay sanat dünyasında büyük yankı uyandırmış ve eser, yerine yeni bir muz takılarak 120 bin dolara satılmıştı.

2023 yılında ise Güney Kore’deki Leeum Sanat Müzesi’nde bir sanat öğrencisi duvardaki muzu alıp yemişti.

Kasım 2024’te Çinli koleksiyoner ve bir kripto para platformunun kurucusu Justin Sun, “Comedian”ı bir müzayedede 6,24 milyon dolara satın almış, ardından eseri yine yiyerek tüketmişti.

Centre Pompidou Metz, “Şu anda bu eser muhtemelen son 30 yılın en çok yenen sanat eseri oldu” açıklamasını yaptı.