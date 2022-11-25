Covid-19 salgını geri döndü: Çin'de vakalarda rekor artış

25 Kasım 2022 Cuma, 10:09

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Çin anakarasında son 24 saatte 29 bin 654'ü asemptomatik olmak üzere toplam 32 bin 695 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği bildirildi.

Son 24 saatte kaydedilen vaka sayısı ile günlük vaka sayısında üst üste ikinci gün rekor kırıldı. Başkent Pekin’de bin 860 yeni vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısı salgının başından bu yana ilk kez binin üzerine çıktı.

Hebei eyaletine bağlı Shijiazhuang kentinde görülen günlük vaka sayısı ise önceki güne göre 4 kat artarak 3 bin 197’ye yükseldi. Çin’in güneyindeki Guangzhou kentinde 7 bin 524, güneybatısındaki metropollerden Chongqing’de ise 6 bin 500 yeni vaka kayıtlara geçti. Çin'de günlük en yüksek vaka sayısı, 31 bin 527 ile dün kayıtlara geçmişti.

Ülkede son 24 saatte korona virüsten ölüm ise olmadı. Açıklanan verilere göre salgının başından bu yana toplam 5 bin 232 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti.

TEDBİRLER SIKILAŞTIRILIYOR

Çin'de vaka sayılarının artmasıyla birlikte ülke genelinde tedbirler de sıkılaştırılıyor. Başkent Pekin dahil olmak üzere çok sayıda kentte siteler ve iş yerleri karantina altına alınırken, halktan nükleik asit testi yaptırmaları isteniyor. Pekin’de son dalgadan en çok etkilenen Chaoyang başta olmak üzere birçok semtte restoranlar paket servis uygulamasına geçerken, alışveriş merkezi ve spor salonu gibi kamusal alanlar kapatıldı.

SIFIR COVİD POLİTİKASI UYGULUYOR

Çin salgında 2020 yılının başından bu yana "Sıfır Covid" stratejisi uygulayarak hızlı temas takibi, sık sık test, uzun süreli karantina gibi yöntemlere başvurarak mücadele ediyor. Sıfır Covid politikası kapsamında uygulanan katı salgın tedbirlerinin Çin ekonomisine getirdiği olumsuz etkiler sürüyor. Çin ekonomisinin 2022 yılı sonu itibarıyla yüzde 5.5’lik büyüme beklentisinin gerisinde kalacağı tahmin ediliyor.