Covid-19'un yeni uzun süreli semptomu ortaya çıktı

Yayınlanma: 15.08.2023 - 12:38

Güncelleme: 15.08.2023 - 12:39

Covid-19'a yakalanan çoğu kişi ilk semptomları yaşadıktan sonra birkaç gün veya haftalar sonra iyileşse de, bazı kişilerin uzun süreli "Covid-19 sonrası sendrom" olarak adlandırılan daha uzun, daha kalıcı semptomlara maruz kaldığı biliniyor.

Bu kapsamda şimdiye kadar en yaygın olarak tanımlanan semptomlar aşırı yorgunluk, koku kaybı, kas ağrıları ve nefes darlığı oldu. Aynı zamanda hafıza sorunları, göğüs ağrısı, uykusuzluk, kalp çarpıntısı, baş dönmesi, eklem ağrısı, kulak çınlaması ve depresyon ve anksiyete de bu semptomlar arasında görüldü.

Leeds Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışma daha önce tanımlanmamış bir semptomu ortaya çıkardı.

The Lancet tıp dergisinde yayınlanan araştırma, 33 yaşındaki bir erkeğin kliniğe sevk edilmesinin ardından durumun yeni bir semptomunu detaylandırdı.

Adamın, Covid geçirdikten sonra altı ay içerisinde bacaklarında "hızlı mor renk değişimi" tespit edildi.

Fotoğraf: The Lancet/Manoj Sivan

"BURUN VE KULAKLARDA DA GÖRÜLEBİLİR"

Ayakta dururken bacaklarının giderek ağırlaştığı ve "karıncalı, kaşıntılı ve koyu renkli" hale geldiği belirtilen adamda, zaman zaman ayaklarında bir kızarıklığın ortaya çıktığı, ancak uzandığında "gizemli" semptomların kaybolduğu görüldü.

Semptomun ayrıca, burun ve kulaklarda da görülebileceği belirtilirken, adamın bacaklarında "akrosiyanoz" yaşandığı kaydedildi.

"ÇARPICI BİR AKROSİYANOZ VAKASI"

"Bu, Covid-19 enfeksiyonundan önce böyle bir durum yaşamamış olan bir hastada görülen çarpıcı bir akrosiyanoz vakasıydı" diyen Profesör Dr. Manoj Sivan, şunları kaydetti:

"Bunu yaşayan hastalar, bunun uzun Covid ve disautonominin bir belirtisi olabileceğinin farkında olmayabilir ve gördükleri şey hakkında endişe duyabilirler. Benzer şekilde, klinisyenler de akrosiyanoz ve uzun Covid arasındaki bağlantının farkında olmayabilir. Klinisyenlerin hastaları uygun şekilde yönetmek için ihtiyaç duydukları araçlara sahip olmaları için uzun Covid'de disautonomi (sinir sisteminin arızalanması) konusunda daha fazla farkındalık olmasını sağlamamız gerekiyor."

AKROSİYANOZ NEDİR?

Akrosiyanoz, ayaklarda ve yüzün distal kısımlarında da ortaya çıksa da, en yaygın olarak ellerde ortaya çıkan ekstremitelerin kalıcı mavi veya siyanotik renk değişikliğidir.

100 yıldan fazla bir süre önce tanımlanmış olmasına ve uygulamada alışılmadık olmamasına rağmen, bu olgunun doğası hala belirsizdir. "Akrosiyanoz" terimi, genellikle ellerin, ayakların veya yüzün bazı kısımlarında mavi renk değişikliği görüldüğü durumlarda uygunsuz bir şekilde kullanılır.