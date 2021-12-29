Covid: Avrupa ülkelerinde günlük vaka sayılarında rekorlar kırıldı

29 Aralık 2021 Çarşamba, 09:00

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Fransa, Salı günü 179 bin 807 yeni koronavirüs vakası bildirdi. Bu Avrupa kıtasında bugüne kadar kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu. İtalya, Yunanistan, Portekiz ve İngiltere'de de rekor vaka sayıları bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Salı günü yayımlanan haftalık Covid verilerine göre, 20-26 Aralık arasındaki haftada Avrupa'da Covid vakalarının sayısı yüzde 57, Amerika bölgesinde ise yüzde 30 arttı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran, Pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkesinin Ocak ayının başına kadar günde yaklaşık 250 bin vaka görebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Fransız Hastaneler Federasyonu ise "en zor haftaların henüz gelmediğini" söyledi.

Ülke bu hafta başında Omicron varyantı nedeniyle salgın karşısında alınan önlemleri sıkılaştırma kararı aldı.

Yeni önlemleri duyuran Başbakan Jean Castex, şehir merkezlerinde maske takmanın zorunlu hale getirildiğini, mümkün olan herkesin ise haftada en az 3 gün evden çalışacağını söyledi.

Fransa'da bugüne kadar 23 milyon hatırlatıcı doz aşı yapıldı.

Öte yandan İtalya'da, günlük 78 bin vaka ile pandeminin başından bu yana vaka sayılarında zirve görüldü. Dün 202 kişinin öldüğü ülkede koronavirüs sebebiyle gerçekleşen toplam ölüm sayısı da 136 bin 753'e çıktı.

Portekiz'de de yeni bir rekor kırılırken, 17 bin 172 günlük vaka kaydedildi.

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris ise 21 bin 657 kişinin koronavirüse yakalandığını söyledi ve toplumu dikkatli olmaya çağırdı.

Kıbrıs'ta da günlük 2 bin 241 yeni vakayla rekor kırıldı.

İngiltere'de tespit edilen 117 bin 93 yeni vaka ise, salgının başlangıcından bu yana ulaşılan en yüksek vaka sayısı oldu. Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda ve İngiltere'den oluşan Birleşik Krallık'ın toplam verileri ise Noel nedeniyle bildirilemedi.

Ayrıca, Paris, Londra ve Berlin'in de aralarında olduğu bazı büyük Avrupa şehirleri resmi yılbaşı kutlamaları iptal edildi.

İngiltere, yılbaşından önce yeni bir tedbir açıklamayacağını duyurken, yılbaşı için yapılacak her türlü toplanmada test yapılmasını önerdi.

Fransa'da da yeni yıl kutlamalarında insanlara sağduyulu olma çağrısı yapıldı.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Puerta del Sol Meydanı'nda planlanan yeni yıl kutlamalarında ise katılımcı sayısına limit konuldu.

İtalya'da ise gece kulüpleri kapatıldı, açıkhava etkinlikleri de yasaklandı.