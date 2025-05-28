CPJ: 173’ü Filistinli 181 gazeteci katledildi

CPJ, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırıları nedeniyle 173’ü Filistinli olmak üzere 181 gazetecinin katledildiğini açıkladı.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan İsrail-Hamas çatışmasından bu yana Gazze, Batı Şeria, İsrail ve Lübnan’da en az 181 gazeteci ve medya çalışanının yaşamını yitirdiğini bildirdi. 27 Mayıs’ta güncellenen rapor, CPJ’nin 1992’den bu yana yürüttüğü veri takibindeki en yüksek can kaybı olarak kayda geçti.

Raporda, CPJ Program Direktörü Carlos Martinez de la Serna’nın açıklamasına da yer verildi. Savaşın ilk gününden bu yana Gazze’deki gazetecilerin, yoğun bombardıman, altyapı çöküşü, açlık, yerinden edilme ve iletişimsizlik gibi ağır koşullar altında görev yaptığını belirten Serna, “Ne zaman bir gazeteci öldürülse, yaralansa, tutuklansa ya da sürgüne gitmeye zorlansa, hakikatin parçalarını kaybediyoruz. Bu kayıplardan sorumlu olanlar ikili bir yargılamayla karşı karşıyadır: biri uluslararası hukuk, diğeri ise tarihin affetmeyen bakışları önünde” diye belirtti.

GAZETECİLER HEDEFTE

Rapora göre, 7 Ekim’den bu yana 173’ü Filistinli, 2’si İsrailli, 6’sı Lübnanlı 181 gazeteci veya medya çalışanı öldürüldü. 96 gazeteci yaralandı, 86 gazeteci tutuklandı ve 2 gazeteci kayıp. Raporda, şu ana kadar 17 gazetecinin ve 2 medya çalışanının İsrail güçlerince doğrudan hedef alındığı ve bu ölümlerin “cinayet” olarak sınıflandırıldığı açıklandı. İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) savaşın ilk döneminde medya kuruluşlarına gazetecilerin güvenliğini garanti edemeyeceği açıklamaları hatırlatılan raporda, “CPJ, IDF tarafından öldürülen gazeteciler konusunda uzun süredir devam eden cezasızlık uygulamasına son verilmesi çağrısında bulundu” denildi.