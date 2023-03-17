Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüştü
Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı.
Sauli Niinistö, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Merdivenlerde Türkiye ve Finlandiya bayrakları önünde gazetecilere poz vererek hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan ve Niinistö, baş başa görüşmeye geçti.
Fotoğraf: İHA
Erdoğan ve Niinistö'nün, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyerek, çalışma yemeğinde de bir araya geleceği kaydedildi.
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