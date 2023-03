Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya 'mutluluk' dersleri vermeye başlayacak

Dünya Mutluluk Raporu tarafından üst üste 5. kez "dünyanın en mutlu ülkesi" seçilen İskandinav ülkesi Finlandiya'daki turizm yetkilileri, mutluluklarıyla yeniden bağlantı kuracaklara yardım etme amacıyla benzersiz bir inzivaya çekilme uygulaması başlattı.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; Finlandiya'nın Lakeland bölgesine seyahat edecek katılımcılar Kuru isimli, her şey dahil tatil köyünde konaklayacak.

Konaklama süresince konuklar doğadaki malzemelerle yapılan el sanatları hakkında bilgi edinecek, ormanlarda ve göllerde egzersiz yapacak, "sakinleştirici seslerin ve müziğin" keyfini çıkaracak, "ruh ve bedenleri için yemek" yiyecek ve "kişisel koçları olarak çalışan uzmanlar" sayesinde Fin yaşam tarzını deneyimleyecek.

Visit Finland has opened applications for a unique 'Masterclass in Happiness', where 10 lucky participants will be chosen to travel to Kuru Resort in Finnish Lakeland for in-person coaching on how to find their inner happiness: https://t.co/4GWPUXWGk8 pic.twitter.com/5VwgzzuHMn