Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya 'mutluluk' dersleri vermeye başlayacak

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 12:56

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 12:56

Dünya Mutluluk Raporu tarafından üst üste 5. kez "dünyanın en mutlu ülkesi" seçilen İskandinav ülkesi Finlandiya'daki turizm yetkilileri, mutluluklarıyla yeniden bağlantı kuracaklara yardım etme amacıyla benzersiz bir inzivaya çekilme uygulaması başlattı.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; Finlandiya'nın Lakeland bölgesine seyahat edecek katılımcılar Kuru isimli, her şey dahil tatil köyünde konaklayacak.

SAKİNLEŞTİRİCİ MÜZİK, RUH VE BEDEN İÇİN YEMEK...

Konaklama süresince konuklar doğadaki malzemelerle yapılan el sanatları hakkında bilgi edinecek, ormanlarda ve göllerde egzersiz yapacak, "sakinleştirici seslerin ve müziğin" keyfini çıkaracak, "ruh ve bedenleri için yemek" yiyecek ve "kişisel koçları olarak çalışan uzmanlar" sayesinde Fin yaşam tarzını deneyimleyecek.

Visit Finland has opened applications for a unique 'Masterclass in Happiness', where 10 lucky participants will be chosen to travel to Kuru Resort in Finnish Lakeland for in-person coaching on how to find their inner happiness: https://t.co/4GWPUXWGk8 pic.twitter.com/5VwgzzuHMn — Discovering Finland (@DiscoverFinland) March 14, 2023

"Visit Finland, seçilen 10 şanslı katılımcının Finlandiya'nın Lakeland bölgesindeki Kuru Tatil Köyü'ne seyahat ederek içsel mutluluğu yakalama yollarına dair yüz yüze koçluk alacağı benzersiz bir "Mutluluk Ustalık Sınıfı" için başvuruları açtı."

Bu 4 günlük kaçamak ilk başta iki aşamalı bir başvuru süreciyle sadece 10 şanslı kişiye açık ama ustalık sınıfının yılın ilerleyen dönemlerinde çevrimiçi ortamda da sunulması planlanıyor.

Mutluluk Ustalık Sınıfı, seyahat ve konaklama masraflarını karşılayacak ve katılımcılar kendilerine ait özel odalarda kalacak.

İDEAL BAŞVURU SAHİPLERİ 'DIŞA DÖNÜK KİŞİLER' OLACAK

Visit Finland'a göre ideal başvuru sahipleri "Finlandiya doğasıyla ve iyi olmaya bütünsel yaklaşımla ilgilenen, dışa dönük kişiler" olacak.

Kişisel gelişim meraklısı ya da Finlandiya doğasında hayatta kalma becerilerine sahip olmanıza gerek yok. Tek istediğimiz açık fikirli olmanız.

İlgilenen adayların başvuru formunu doldurması ve "onları gizliden gizliye Finli olabileceklerine inandıran şeyleri gösterdikleri ve neden Mutluluk Ustalık Sınıfına katılmak istediklerini anlattıkları" bir sosyal medya meydan okuması yapması gerekiyor.

Keşfedilmek için #FindYourInnerFinn (İçinizdekiFinliyiBulun) ve #VisitFinland (FinlandiyayıZiyaretEdin) etiketlerini kullanarak bizi @ourfinland kullanıcı adıyla etiketleyin.

Business Finland'ın üst düzey yöneticisi Heli Jimenez ustalık sınıfının, katılımcıların mutluluktan yararlanmasını sağlamayı amaçladığını söylüyor.

Jimenez, "Sık sık karşılaştığımız bir soru şu: 'Nasıl bu kadar mutlusunuz?'" diyor.

"Fin mutluluğunun doğayla yakın ilişkimizden ve ayakları yere basan yaşam tarzımızdan kaynaklandığına inanıyoruz: Bu mistik bir durum değil, öğrenilebilen ve paylaşılabilen bir beceri.

Başkalarının Fin ruh halini bulmasını ve bunda ustalaşmasını sağlamak istiyoruz. Ustalık sınıfımız için en iyi koçları, Finlandiya'nın en nefes kesici tatil köylerinden birini ve güzel Fin doğasının ortasında, yaz başında bir zamanı seçtik."

Mutluluk ustalık sınıfı başvuruları halen açık ve 2 Nisan 2023'te sona erecek.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümler Ağı'nın her bahar Gallup Dünya Anketi verilerini kullanarak hazırladığı Dünya Mutluluk Raporu'na göre düşük suç oranları, doğal güzelliklerin bolluğu, topluluk ve işbirliğine verilen önem, evrensel sağlık hizmeti ve çok az kişinin yoksulluk içinde yaşamasının Finlandiya ulusunun mutluluğuna katkıda bulunduğu düşünülüyor.