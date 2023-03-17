Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Anıtkabir'i ziyaret etti
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
Sauli Niinistö, Anıtkabir'i ziyaretinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.
Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Niinistö, "Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılında Türkiye'ye dönmek benim için ayrı bir mutluluk. Ortak ve müttefik olarak iki ülkenin dostluğunu daha da derinleştirmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Fotoğraf: YLE
Niinistö, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak.
İkili görüşme ve çalışma yemeğinin ardından Niinistö'nün, Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.
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