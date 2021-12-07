Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile ikili görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Doha’da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştü.
Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite’nin Yedinci Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Doha’da temaslarını sürdürüyor.
Erdoğan, kendisini resmi törenle karşılayan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile törenin ardından ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuların da ele alınması bekleniyor.
Video Haberler
- Sedat Peker gözaltında mı?
- Kılıçdaroğlu'ndan Çamlı'ya: 'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'
- TRT'ye yayını kestiren soru
- Van'daki korkutan deprem kameralarda
- Bağdat Caddesi'nde dehşet anları: Defalarca vurdu!
- Emekli yurttaşın gözyaşları yürekleri sızlattı
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
En Çok Okunan Haberler
- Akaryakıta dev zam sinyali
- El Cezire'nin 'Sedat Peker gözaltında' ikilemi
- Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'te çok sert konuşma
- Sigaraya gelecek dev zammı açıkladı
- Lewis Hamilton Brad Pitt'le Hollywood sahnesinde
- 'Telefonunu çıkar' diyen adamın ağzına telefonla vurdu
- TRT'ye yayını kestiren soru
- Bahçeli: Başkan ben olacağım
- Memura ek zam geliyor
- Metroda takip ettiği kadını taciz etti