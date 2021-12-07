Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile ikili görüştü

07 Aralık 2021 Salı, 12:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Doha’da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştü.



Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite’nin Yedinci Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Doha’da temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, kendisini resmi törenle karşılayan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile törenin ardından ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuların da ele alınması bekleniyor.

