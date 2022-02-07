Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya-Ukrayna gerilimi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, "Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimin son bulması için Türkiye olarak gereken gayreti gösterdiklerini ve tansiyonu düşürme mantığıyla hareket ettiklerini" dile getirdi.
"Krizin, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde Minsk Anlaşmaları çerçevesinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine dair görüşünü tüm mevkidaşlarıyla paylaştığını" belirten Erdoğan, "Türkiye’nin liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle evsahipliği yapabileceğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile çeşitli vesilelerle konuştuğunu" kaydetti.
NATO'DAN ERDOĞAN'A: "GEÇMİŞ OLSUN"
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunmasına yönelik aktif desteği ve kişisel girişimlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ayrıca Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
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