Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 17:25

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 17:58

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Ukrayna konusunu ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda Ukrayna'da yaralanan askerlerin değişimi, Türkiye'de bir gaz merkezi kurulması ve Karadeniz'den tahıl ihracatı konularını görüştü.



Reuters'ın haberine göre Kremlin, "Ukrayna konusundaki durumla ilgili görüş alışverişi devam etti" denildi. Geçen hafta Türkiye'de iki ülkenin insan hakları komiserleri arasında yapılan görüşmelerin ardından Rusya ve Ukrayna arasında bir esir değişimi konusunun gündeme geldiği belirtildi.



Kremlin'den yapılan açıklamada "Vladimir Putin, Batılı sponsorların desteğiyle düşmanlıkların yoğunlaştırılmasına, transfer edilen silah ve askeri teçhizat hacminin arttırılmasına dayanan Kiev rejiminin izlediği tahribat politikasına dikkat çekti" denildi.

Görüşmede Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından tahıl ihracatı ve Rusya'dan gübre ve gıda ihracatının önündeki engellerin kaldırılmasının yollarının ele alındığı belirtildi.

Kremlin'in açıklamasına göre Erdoğan ve Putin enerji konusunu da görüştü.



Kremlin, "Öncelikler arasında Rus doğal gazının tedariki ve Türkiye'de bölgesel bir gaz merkezinin oluşturulması da dahil olmak üzere enerji sektöründe işbirliği var" dedi.



Görüşmede ayrıca Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye olarak kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını yineledi.