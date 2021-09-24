Cumhurbaşkanı Kays Said, yetkisini daha da artırıyor
Tunus’ta geçen temmuz ayında parlamentoyu feshedip Başbakan Hişam el Meşişi’yi görevden alan Cumhurbaşkanı Kays Said, yasama yetkisini üstlendiğini de duyurdu.
Said, bundan böyle cumhurbaşkanlığı emri ile oluşturulan bir komite yardımıyla siyasi reformlar gerçekleştirmek için taslak değişiklikleri yapacak.
Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Anayasanın önsözü, birinci ve ikinci bölümleri ve anayasal hükümlerin gerektirdiği tüm düzenlemeler üzerinde çalışmaya devam edilmesinin yanı sıra, yasama ve yürütme yetkilerinin gerektiği şekilde kullanılacağı” kaydedildi. Açıklamada ayrıca, kanunların anayasaya uygunluğunu denetleme yetkisinin geçici olarak kaldırılmasına karar verildiği ifade edildi. “Ilımlı İslam” çizgisindeki, Ankara ile yakın ilişkileri bulunan Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi, Reuters’e verdiği demeçte Said’in yaptığı açıklamaların anayasanın feshi anlamına geldiği tepkisi verdi. Partisinin bu açıklamaları kabul etmediğini belirtti.
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