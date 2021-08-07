Cumhurbaşkanı Kays Said, Ennahda Hareketi lideri Raşid el Gannuşi'nin diyalog çağrısını reddetti

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 04:00

“Ilımlı İslam” çizgisindeki meclisteki en büyük parti Ennahda, Said’in hamlesine anayasal darbe tepkisi gösterirken diyalog kapısını açık tutma arayışında. Ennahda Hareketi lideri Raşid el Gannuşi, Said’in attığı adımların reform fırsatına dönüştürülmesi gerektiğini belirterek diyalog çağrısında bulunmuştu. Ancak Said önceki gün yaptığı açıklamada Ennahda’ya “kırmızı ışık” gösterdi. Aldığı karardan geri dönüşün olmadığını söyleyen Said’in, “Dürüst olmayanlarla da diyalog yok” çıkışı dikkat çekti. “Kanser hücreleriyle diyalog mümkün değildir. Ekmek ve su, geri dönüş yok” diyerek 2011 yılında protestocuların devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali’ye karşı, “Ekmek ve su, Bin Ali’ye hayır” diyerek attıkları ünlü slogana atıfta bulunuldu.

‘ESKİ BAKANA EV HAPSİ’

Öte yandan Ennahda Hareketi, Said’in meclisin çalışmalarını durdurma kararı almasının ardından parti politikalarının “özeleştirisini” yapmak gerektiğini kabul etti. Hareketin Şura Konseyi önceki gün yaptığı toplantının ardından, Said’in kararları sonrasında yaşanan krizin çözülmesi, toplumsal barışın sağlanması ve reformların yapılması için bir kez daha tüm taraflarla diyaloğa girmenin önemini vurgulamıştı.

Tunus İçişleri Bakanlığı’nın ise Ennahda’dan üst düzey isimlerden, eski bakanlardan Anuar Maaruf hakkında ev hapsi kararı aldığı savunuldu. Maaruf’un Said’in adımlarına eleştiriler getirdiğine işaret edildi.