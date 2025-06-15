Cumhurbaşkanından sanığa: Onur nişanı geri alındı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Resmi Gazetede yayınlanan kararname ile 2007-2012 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Sarkozy’den ülkenin en büyük nişanı Legion d’honneur ve Ulusal liyakat nişanı (Ordre national du Merite) geri alındı.

Sarkozy’den hakkındaki hapis cezası kararının kesinleştiği aralık 2024’ten bu yana sahip olduğu onur nisasını geri alınması bekleniyordu.

Fransa’da yasalar gereği, hakkında bir yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunanlardan onur ve liyakat nişanı geri alınıyor.

Sarkozy, yolsuzluktan yargılandığı "telekulak" davasında Aralık 2024’te 1 yıl ev hapsine ve 3 yıl seçilme hakkından mahrum bırakılma cezasına çarptırılmış, hapis cezasını elektronik kelepçeyle evde geçirmesine karar verilmişti.

Ayrıca Sarkozy, Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi yönetiminden yasa dışı maddi destek almakla suçlandığı "Libya davası"nda da 7 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor.