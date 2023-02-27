Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı Kızılay skandalı dış basına yansıdı

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 18:06

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 18:07

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 40 binin üzerinde yurttaşın hayatını kaybettiği depremin ardından Kızılay skandalı patlak verdi. Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel'in ortaya çıkardığı ve "Kızılay, deprem telaşında AHBAP'a çadır sattı" başlığıyla yayınlanan haber, dünya basınından gazetelerde de yer aldı.

Rus gazetesi Rossiyskaya, "Türk Kızılayı depremzedeler için çadır satmakla eleştiriliyor" başlığıyla yayınladığı haberde, "Cumhuriyet gazetesine göre kuruluş, depremzedeler için tasarlanan 2.050 çadırı 46 milyon TL (2,4 milyon dolar) karşılığında hayırsever STK Ahbap'a sattı" dedi.

Rossiyska, Ağırel'in "Türkiye'nin en büyük yardım kuruluşu olan Kızılay, depremden üç gün sonra insanların yalvararak istediği çadırları ihtiyacı olanlara ücretsiz dağıtmak yerine satıyordu. Bu bir skandaldır" sözlerine yer verildi.

Almanya'da yayın yapan haftalık siyasi dergisi Der Spiegel, internet gazetesinde yayınladığı skandal için "Türkiye'nin en büyük hayır kurumu, çadırları bağışlamak yerine 2050 çadırı yaklaşık 2,3 milyon Euro'ya sattı. Bazı muhalif siyasetçiler şimdi (Kızılay) başkanın istifasını talep ediyor" ifadelerini kullandı.

Spiegel, Cumhuriyet gazetesinin "Kızılay skandalı" haberinde "Türk hükümeti, depremin ardından birçok yerde yeterli çadır ve insani yardım dağıtmamakla suçlanmıştı. Ayrıca yeterli sayıda kurtarma ekibi de görevlendirilmemişti" dedi.

Erdoğan'ın Kızılay'ı eleştirenleri "şerefsiz ve alçak" olarak nitelendirdiğini belirten Spiegel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ı "depremzedelere hakaret etmekle" suçladığı Twitter paylaşımını hatırlattı.

Yunanistan gazetesi The Newspaper, Kızılay skandalına ilişkin "Türkiye'de Deprem: Kızılay depremzedelere çadır bağışlamak yerine sattı" başlığını kullandı.

The Newspaper, "Bir insani yardım kuruluşu olan Kızılay, Türkiye'deki depremzedelere çadır bağışlamak yerine çadır sattığı için muhalefet ve Türk medyası tarafından ağır bir şekilde eleştirildi" ifadesinde bulundu.

Fransa'nın en önemli gazetelerinden Le Figaro, Cumhuriyet'in ortaya çıkarttığı olay hakkında, "Cumhuriyet gazetesine göre, kurum depremzedeler için 2,050 çadırı 46 milyon Türk Lirası (2.4 milyon dolar) karşılığında Ahbap adlı hayır kurumuna sattı. STK Pazar günü Twitter'da yaptığı açıklamada çadırların depremden etkilenen bölgelere gönderildiğini ve kurulduğunu belirtti" dedi.

Le Figaro, AFP'den aktardığı haberine "Türk hükümeti, depremi takip eden günlerde birçok yerde yeterli çadır, insani yardım ve yardım ekibi dağıtmamakla suçlanıyor" sözlerini ekledi.