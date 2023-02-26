Son Dakika: Murat Ağırel'den Kızılay skandalına ilişkin yeni açıklamalar

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 14:27

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 15:07

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkarmıştı.

Ağırel'in haberinin ardından açıklama yapan Ahbap ve Kızılay'dan konuya ilişkin doğrulama geldi.

Murat Ağırel habere ilişkin ayrıntıları Cumhuriyet TV canlı yayınında Cumhuriyet gazetesi haber müdürü Can Uğur'a değerlendirdi.

"TİCARİ BİR KURULUŞ HALİNE GELDİ"

"Osmanlı'dan beri Türk yurttaşlarının kötü zamanlarında yanında olan kuruluşumuz Kızılay'ın son dönemde varolma nedenini kaybetmiş olduğunu belirten Ağırel, Kızılay'ın ticari bir kuruluş haline geldiğini ifade etti.

Depremin üzerinden 20 gün geçmesine rağmen herkesin ortak sorununun barınma olduğunu söyleyen Ağırel, "Bunların neden sağlanmadığı ya da sağlanamadığıyla ilgi spekülasyonlar var. Sahada araştırdığımızda 'Biz AFAD'dan çadırları aldık, Kızılay'dan çadır alamadık' diyorlar. Neden diye sorduğumuzda "Kızılay çadırları sattı" dediler" ifadelerini kullandı.

"İNSANLARI SAF YERİNE KOYUYORLAR"

Kızılay Başkanı Kınık'ın haberden sonra yaptığı açıklamayı da eleştiren Ağırel, şöyle konuştu:

"Bu tür açıklamalar insanları saf yerine koymak oluyor. Türkiye'yi bir holding gibi yöneteceğiz diyordu yöneticiler. İşte biz bunun tezahürünü burada görüyoruz. Kızılay'ı yönetenler Kızılay'ı bu hale getirdi. İnsanlar canının derdinde, bir tarafta canlarını düşünürken, bir yandan hayatta kalmaya çalışıyor. Çadır Kızılay'ın elinde var. 40 bin tanesini AFAD'a vermiş, gerisini satmayı düşünüyor. Kızılay'ın 12 şirketi, 12 genel müdürü var. Ve 12 CEO ve 12 CEO yardımcısı var. Bahsettiğimiz kurum bağışlarımızla hayatta kalan bir kurum."

TÜRKİYE ECZACILAR BİRLİĞİ'NE DE SATILMIŞ

Sadece AHBAP'a çadır satılmadığını belirten Ağırel, "Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) var. Depremin ilk günü ücretsiz ilaç dağıtmak için çadır, konteyner arıyor bulamıyor. Kızılay'ı arıyorlar. Çadırın bir tanesini 160 bin liraya satıyorlar. Ama yurttaşlara yok. Parayla olsa belki yurttaşlara da olur" dedi.