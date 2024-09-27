Dağıstan'da benzin istasyonundaki patlamada 10 kişi hayatını kaybetti
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir benzin istasyonunda meydana gelen patlamada 2'si çocuk 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir benzin istasyonunda patlama meydana geldiği ve ardından yangın çıktığı belirtildi.
Olayda 2'si çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, yangınının kontrol altına alındığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Etiketler: #acil durum #açıklama #benzin istasyonu
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