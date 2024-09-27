Dağıstan'da benzin istasyonundaki patlamada 10 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 27.09.2024 - 23:00

Güncelleme: 27.09.2024 - 23:00

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir benzin istasyonunda patlama meydana geldiği ve ardından yangın çıktığı belirtildi.

Olayda 2'si çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, yangınının kontrol altına alındığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.