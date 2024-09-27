Dağıstan'da benzin istasyonundaki patlamada 10 kişi hayatını kaybetti

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir benzin istasyonunda meydana gelen patlamada 2'si çocuk 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Dağıstan'da benzin istasyonundaki patlamada 10 kişi hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
Reuters/AA
Yayınlanma: 27.09.2024 - 23:00

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir benzin istasyonunda patlama meydana geldiği ve ardından yangın çıktığı belirtildi.

Olayda 2'si çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, yangınının kontrol altına alındığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.


Etiketler: #acil durum #açıklama #benzin istasyonu

İlgili Haberler

Konya'da patlama sesi: Sonik patlama nedir? Sonik patlama neden olur?

Konya'da patlama sesi: Sonik patlama nedir? Sonik patlama neden olur?
Pakistan’da karakolda patlama! 2 ölü, 33 yaralı

Pakistan’da karakolda patlama! 2 ölü, 33 yaralı
Santa Maria Adliyesi'nde patlama! Bir kişi gözaltına alındı

Santa Maria Adliyesi'nde patlama! Bir kişi gözaltına alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler