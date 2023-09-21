Dağlık Karabağ'da ateşkes anlaşmasına varıldı... Emekli büyükelçi Uluç Özülker: Batı istediğini yaptıramadı

Emekli büyükelçi Uluç Özülker, Karabağ’daki gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendirdi. Başta ABD ve Fransa olmak üzere Batı’nın talepkâr olduğunu ve Azerbaycan’ı tehdit ettiğini belirten Özülker, “Karabağ’ın tamamı Azerbaycan toprağı olarak dünya çapında teyit edildi. Batı, istediklerini yaptıramadı” diye konuştu.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 21.09.2023 - 03:00
Dağlık Karabağ'da ateşkes anlaşmasına varıldı... Emekli büyükelçi Uluç Özülker: Batı istediğini yaptıramadı
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Kafkaslar’ın bugüne dek Rusya’nın kontrolünde bir bölge olduğunu söyleyen Özülker, “Son zamanlarda yurtdışındaki Ermeni diyasporasının da devreye girmesiyle ABD adeta Ukrayna savaşını Kafkaslar’a da yaymak istiyormuş gibi bir tutum içine girdi. Ermenistan ve Paşinyan ciddi bir sıkıntıya düştü” dedi.

Özülker, şöyle devam etti: “Paşinyan Batı yanlısı. Buna karşılık Ermenistan, Rusya’nın mutlak hâkimiyeti altında. Rusya’nın burada iki tane üssü var. Elektrik, su, doğalgaz Rusya’dan geliyor. Rusya bu bölgede denetimini sürdürmek istiyor. Paşinyan’ın da eli kolu bağlı. Bir yandan bunu istiyor. Ancak yapabilecek kadar güçlü değil. Batı’ya açılmayı düşünüyor, karşısında Rusya’yı buluyor. Rusya’ya yanaşmaya başlıyor, bağımsızlığını kaybediyor.” 

(Uluç Özülker)

TÜRKİYE’SİZ OLMAZ’

ABD’nin Karabağ’a 85 asker gönderdiğini, bu sırada Ermenistan’ın savaşa girmeyeceğini açıkladığına dikkat çeken emekli büyükelçi, “Yapılan anlaşmada Rus askerlerinin oradaki gözetiminin devam edeceği belirtiliyor. Rusya buradaki önemini sürdürüyor.  Ama diğer taraftan Ermenistan üzerinde geçmişteki kadar etkili olamadığı bir noktaya gelmiş oluyor” diye konuştu.

Ermenistan’ın Türkiye olmadan hürriyetine kavuşamayacağını belirten Özülker, şöyle konuştu: “Batı’ya açılış penceresi sadece Türkiye’de. Karabağ meselesi bittiğine göre Azerbaycan’la Ermenistan’ın bir araya gelip çözüme ulaşması gerçeğini kabullenmek gerek. Batı, işin üzerine ancak oyunbozucu olarak gider. Bunun da ne Paşinyan’a ne Ermenistan’a faydası olur.”


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