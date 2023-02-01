Damadın arkadaşından düğünde geline soğuk duş: 'Bana yedek anahtarlarını verdi...'

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 16:09

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 16:11

Damadın en yakın arkadaşlarından seçilen sağdıçların nikah töreninde yaptıkları konuşmalar, bazı kültürler için vazgeçilmezdir.

İngiltere'nin Cheshire eyaletindeki bir kasaba olan Knutsford'daki Merrydale Malikanesi'nde, Ryan ile dünya evine giren Sophie için de unutulmaz oldu.

Zira, konuşma yapmak için kürsüye çağrılan, damadın en yakın arkadaşı Neil, sahneye çıktığında sınırlarını epey zorladı ve işler birden çok rahatsız edici bir hal aldı.

YEDEK ANAHTAR ŞOKU

TikTok'ta paylaşılan bir videoda Neil şu ifadeleri kullandı:

"Ryan ve Sophie yeni evlerine taşınalı çok olmamıştı ve Ryan, kendisi uzaklardayken Sophie'nin herhangi bir ihtiyacı olduğunda gidip ona yardım edip edemeyeceğimi sordu. Açıkçası, en iyi arkadaşı olarak, tabii ki dedim. Arada bir yanına gidip halini hatrını soruyordum..."

Bu sözlerin ardından, Sophie'nin kafası çok ama çok karışmış görünüyordu. Neil'in söyleyeceklerinden dolayı dehşete düşmüş durumdaydı, çünkü bu sözde ziyaretleri hiç hatırlamıyordu.

Neil devam etti:

"Zaman içinde bu ziyaretler biraz daha sıklaştı, o kadar ki Sophie bana bir yedek bir anahtar verdi ve bu bir süre böyle devam etti..."

HİKAYE NEREYE BAĞLANDI?

Bu noktada Sophie, gerçekten şaşkın görünüyordu ve son derece sinirli bir şekilde gülümsüyordu.

Neil, gizemli hikayeyi şöyle tamamladı:

"Ancak bugün itibariyle, nihayet imzaları attığınız gerçeğini düşündüğümde, yedek anahtarı size vermemin doğru olduğunu düşünüyorum. Sophie, işte yedek anahtar..."

Sağdıç ceketinin cebinden anahtarı çıkardı ve şaşkın geline uzattı. Hemen ardından damadın arkadaşlarının bir kısmı da ceplerindeki anahtarları ona uzattı.

İşin aslının anlaşılmasıyla birlikte salonda gülüşmeler başladı...

The bride’s spare keys pic.twitter.com/YKBJmXjR1S — Harry Margulies (@Askwhyisit) January 30, 2023

"KORKTUM, ŞAŞKINA DÖNDÜM..."

Basına konuşan 27 yaşındaki Sophie, neler olup bittiğine dair hiçbir fikri olmadığını ve 35 yaşındaki kocası Ryan ile arkadaşı arasında planlanan bu soğuk şakadan haberdar olmadığını söyledi.

Sophie LADbible'a demecinde, "Kafamın ne kadar karıştığını size anlatamam. Neil ve nişanlısı Leanne ile çok yakınız. Ryan, birinden bana göz kulak olmasını isteyecekse bunun Neil olacağını biliyordum. Fakat Neil, onun düzenli olarak uğramasından ve benim ona yedek bir anahtar yaptırmamdan bahsettiğinde tamamen şaşkına döndüm. Kafam çok karışıktı ama aynı zamanda endişeliydim. Çünkü bunun doğru olmadığını biliyordum, nereye gittiğine dair de hiçbir fikrim yoktu ve en can alıcı noktanın ne olacağından gerçekten korkuyordum..."